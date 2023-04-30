Еще 470 оккупантов больше никогда не обстреляют Украину: потери врага по состоянию на 30 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Потери личного состава российской армии в войне против Украины уже превысили 190 тысяч. Наши защитники и защитницы продолжают безостановочно очищать родную землю от оккупантов.
Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 российских захватчиков. Кроме того, в армии Путина уменьшилось количество военной техники.
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Сколько оккупантов и техники уже уничтожили Силы обороны
С 24 февраля 2022-го Россия уже потеряла:
- личного состава – 190 510 (+470),
- танков – 3699 (+2),
- боевых бронированных машин – 7189 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2914 (+6),
- РСЗО – 544 (+1),
- средства ПВО – 295 (+1),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2475 (+4),
- крылатых ракет – 932 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5842 (+6),
- специальной техники – 357 (+2).
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На Марьинском направлении оккупанты массово отказываются воевать
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что горячим направлением остается Марьинское. Впрочем, многие захватчики уже буквально отказываются воевать.
Среди причин большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты, принуждение к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии. В то же время российские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты нашего государства и убивать гражданских.