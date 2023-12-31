960 оккупантов, 2 средства ПВО и еще более 150 единиц техники: потери врага на 31 декабря
31 декабря 2023, 07:22Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже более 22 месяцев. По состоянию на утро 31 декабря Силы обороны ликвидировали более 359 тысяч оккупантов.
Только за минувшие сутки обезвредили еще 960 захватчиков. Также наши Герои уничтожили 155 единиц российской техники и вооружения.
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Какие потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 359 230 (+960),
- танков – 5977 (+8),
- боевых бронированных машин – 11070 (+17),
- артиллерийских систем – 8464 (+30),
- РСЗО – 943 (+4),
- средств ПВО – 623 (+2),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6591 (+37),
- крылатых ракет – 1709 (+1),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11292 (+48),
- специальной техники – 1268 (+8).
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Важно Борьба за жизнь продолжается․ Как Украина пережила 2023 и что нас может ждать в 2024Обратите внимание! Накануне оккупанты подтвердили гибель моряков в результате удара по "Новочеркасску". Так, активисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо главкома военно-морского флота России, в котором говорилось о гибели 74 моряков. Еще 27 захватчиков ранены.