Эвакуация в Россию только раненых офицеров: Жданов рассказал об очередных проблемах оккупантов

Российские захватчики продолжают нести большие потери личного состава. Однако власти страны-агрессора скрывают большое количество погибших.

В российском информационном пространстве постоянно звучит фраза, что среди российских военных в Украине якобы "потерь нет". Однако потери у оккупантов – огромны. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

К теме Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага

Новый порядок

Поскольку украинская артиллерия очень хорошо работает, у врага значительно увеличилось количество не только убитых, но и особенно раненых.

В частности, командование оккупационных войск установило новый порядок для лечения раненых российских военнослужащих. Согласно ему, эвакуации в Россию подлежит только раненые из офицерского состава.

Остальные военнослужащие страны-агрессора, а именно сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения оставят лечиться на временно оккупированных территориях Украины.

Военный эксперт отметил, что такой порядок введен по 2 причинам:

россияне пытаются скрыть свои потери;

транспортная служба не справляется с таким большим количеством раненых российских военных, которое есть на сегодняшний день.

Олег Жданов рассказал, какие потери личного состава оккупантов в сутки: смотрите видео

Сколько раненых может быть

Для обеспечения этого решения оккупанты увеличивают количество койкомест в местах, которые они используют в качестве госпиталей.

Есть примеры, когда россияне переоборудуют клубы, школы, амбулатории, поликлиники в полевые госпитали и заполняют их ранеными.

"Украинские силы уничтожают в сутки примерно до батальона личного состава оккупантов. Если умножить эту цифру на 2 или на 3, получим вероятное количество раненых – от 1000 до 1500 человек в сутки", - отметил Олег Жданов.

Какие потери несут россияне

Британская разведка отмечает, что россияне несут очень большие потери. Такое же количество убитых и раненых у них было во время самых ожесточенных битв за Бахмут в марте.