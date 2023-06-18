Эвакуация в Россию только раненых офицеров: Жданов рассказал об очередных проблемах оккупантов
Российские захватчики продолжают нести большие потери личного состава. Однако власти страны-агрессора скрывают большое количество погибших.
В российском информационном пространстве постоянно звучит фраза, что среди российских военных в Украине якобы "потерь нет". Однако потери у оккупантов – огромны. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Новый порядок
Поскольку украинская артиллерия очень хорошо работает, у врага значительно увеличилось количество не только убитых, но и особенно раненых.
В частности, командование оккупационных войск установило новый порядок для лечения раненых российских военнослужащих. Согласно ему, эвакуации в Россию подлежит только раненые из офицерского состава.
Остальные военнослужащие страны-агрессора, а именно сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения оставят лечиться на временно оккупированных территориях Украины.
Военный эксперт отметил, что такой порядок введен по 2 причинам:
- россияне пытаются скрыть свои потери;
- транспортная служба не справляется с таким большим количеством раненых российских военных, которое есть на сегодняшний день.
Олег Жданов рассказал, какие потери личного состава оккупантов в сутки: смотрите видео
Сколько раненых может быть
Для обеспечения этого решения оккупанты увеличивают количество койкомест в местах, которые они используют в качестве госпиталей.
Есть примеры, когда россияне переоборудуют клубы, школы, амбулатории, поликлиники в полевые госпитали и заполняют их ранеными.
"Украинские силы уничтожают в сутки примерно до батальона личного состава оккупантов. Если умножить эту цифру на 2 или на 3, получим вероятное количество раненых – от 1000 до 1500 человек в сутки", - отметил Олег Жданов.Обратите внимание! Британская разведка отмечает, что россияне несут очень большие потери. Такое же количество убитых и раненых у них было во время самых ожесточенных битв за Бахмут в марте.
Какие потери несут россияне
- По сообщению Генштаба по состоянию на 18 июня в сутки уничтожено 650 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла – 219 820 (650 личного состава).
- Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что в течение суток украинские подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении выполнили 1829 огневых задач. В результате их удачных действий враг потерял убитыми и ранеными более 4 рот.
- Командир роты ударных БпЛА 92 отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, оккупанты на важных для них направлениях – Купянском, Бахмутском, Лиманском и Авдеевском – берегут свою технику. В то же время они подставляют под удары живую силу – так называемых представителей "Шторм Z".
- По словам Федоренко, боевиков из "Шторм Z" заводят максимально близко со стрелковым оружием, гранатометами или гранатами к позициям украинских сил. Если они хотят отступить или сдаться, их расстреливают. Раненых представителей "Шторм Z" с поля боя не забирают.