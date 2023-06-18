В російському інформаційному просторі постійно лунає фраза, що серед російських військових в Україні нібито "втрат немає". Однак втрати в окупантів – величезні. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
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Новий порядок
Оскільки українська артилерія дуже добре працює, у ворога значно збільшилась кількість не тільки вбитих, але особливо поранених.
Зокрема командування окупаційних військ встановило новий порядок для лікування поранених російських військовослужбовців. Відповідно до нього евакуації до Росії підлягають тільки поранені з офіцерського складу.
Решта військовослужбовців країни-агресорки, а саме сержантський та рядовий склад незалежно від тяжкості та складності поранення залишать лікуватись на тимчасово окупованих територіях України.
Військовий експерт зауважив, що такий порядок запроваджений з 2 причин:
- росіяни намагаються приховати свої втрати;
- транспортна служба не справляється з такою великою кількістю поранених російських військових, яка є на сьогодні.
Олег Жданов розповів, які втрати особового складу окупантів на добу: дивіться відео
Скільки поранених може бути
Для забезпечення цього рішення окупанти збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які вони використовують як шпиталі.
Є приклади коли росіяни переобладнають клуби, школи, амбулаторії, поліклініки у польові шпиталі та заповнюють їх пораненими.
"Українські сили знищують на добу приблизно до батальйону особового складу окупантів. Якщо помножити цю цифру на 2 або на 3, отримаємо ймовірну кількість поранених – від 1000 до 1500 людей на добу", – наголосив Олег Жданов.
Яких втрат зазнають росіяни
- За повідомленням Генштабу станом на 18 червня за добу знищено 650 окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила – 219 820 (+650 особового складу.
- Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що протягом доби українські підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на Таврійському напрямку виконали 1829 вогневих завдань. Внаслідок їхніх вдалих дій ворог втратив вбитими та пораненими понад 4 роти.
- Командир роти ударних БпЛА 92 окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, окупанти на важливих для них напрямках – Куп'янському, Бахмутському, Лиманському та Авдіївському – бережуть свою техніку. Водночас вони підставляють під удари живу силу – так званих представників "Шторм Z".
- За словами Федоренко, бойовиків зі "Шторм Z" заводять максимально близько зі стрілецькою зброєю, гранатометами чи гранатами до позицій українських сил. Якщо ж вони хочуть відступити або здатися, їх розстрілюють. Поранених представників "Шторм Z" з поля бою не забирають.