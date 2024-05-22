В Украине ликвидировали командира вражеского отряда "Барс-12"
22 мая 2024, 14:04Читати новину українською
Россия продолжает нести существенные потери во время полномасштабной войны против Украины. В частности, стало известно о ликвидации командира отряда "Барс-12".
За прошедшие сутки враг потерял 1300 бойцов. Кроме этого, стало известно об успешной "демобилизации" еще нескольких военнослужащих России.
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Кого удалось ликвидировать
Силы обороны Украины успешно ликвидировали целый ряд захватчиков.
В частности:
- командир отряда Барс-12 подполковник Климюк Игорь;
- командир парашютно-десантной роты майор Волков Олег;
- майор Беломестнов Евгений;
- майор Иванов Виктор;
- капитан Гаралов Руслан;
- старший лейтенант Сусь Николай;
- старший лейтенант Алексашин Александр;
- лейтенант Ляшенко Сергей.
Россия продолжает нести колоссальные потери.
Потери россиян на Харьковском направлении
- Украинские военные рассказывали, что оккупанты активизировались в Харьковской области. Потери врага только в личном составе на Харьковщине 21 мая уже почти достигают сотни.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что враги продолжают активные действия на большинстве направлений. В частности, россияне пытаются прорвать оборону украинских войск.
- Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".