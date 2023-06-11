Под обстрелами защитники уничтожили мотострелковую бригаду врага: видео глазами командира взвода

11 июня 2023, 12:23
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Источник:

Андрей Белецкий

Украинские воины уничтожили опорный пункт российских захватчиков. Украинские войска пошли на штурм под обстрелом врага.

В сети появилось видео работы 2 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр. И это не обычное видео, а буквально т, что происходило глазами командира.

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Россияне снова понесли потери

2 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр уничтожили опорный пункт 57 мотострелковой бригады России. Штурм начался под обстрелами вражеской артиллерии и РПГ. А закончился – паникой россиян и бегством с позиций.

В сети показали видео штурма глазами командира 2 взвода Дацика.

Как защитники шли на штурм: смотрите видео

Оккупанты продолжают гибнуть на украинской земле

  • В российской армии участились случаи саботажа и дезертирства среди мобилизованных, поэтому их командование решило отправлять своих воинов в штурмовые роты для "мясных штурмов". Попытки врага вести наступление – бесполезны, при этом россияне теряют много людей.
  • В Запорожской области российские захватчики пытаются скрыть свои потери. Во временно захваченном Бердянске оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга, а территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов.
  • Тем временем на Арабатской Стрелке второй день подряд происходят прилеты. Разрушены два крыла так называемого "правительственного квартала" оккупантов.
  • В общем, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 военных.

Автор: Анастасія Кушпіт