В Иран заходит вторая эскадрилья российских Су-35: как это может сказаться на войне в Украине

Скорее всего, Иран уже получил от России истребители Су-35. Это соглашение может повлиять на ход войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор. По его мнению, история с задержкой передачи самолетов Су-35 Ирану сдерживала Запад до предоставления Украине ракет ATACMS и истребителей F-16.

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Как передача Су-35 для Ирана повлияет на войну в Украине

Как отметил Свитан, Россия будто бы уже начала передавать Ирану истребители Су-35. Туда уже заходит вторая эскадрилья. Общее количество самолетов составит 50 единиц.

Иран таки дожал Россию и забрал самолеты, за которые заплатил еще в прошлом году. (Возможно – 24 Канал) с нашего поля боя заберут 50 Су-35. Это хорошо, ведь истребители Су-35 – серьезная машина,

– убежден Свитан.

К теме – смотрите разговор с военным экспертом Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Он утверждает, что передача Ирану истребителей Су-35 отчасти повлияет на войну в Украине. Теперь Запад может спокойно принимать решение о передаче и ракет ATACMS, и истребителей F-16 для ВСУ.

В ближайшее время увидим и ATACMS, и F-16. Ускоренно будут их передавать. Мы уже слышим в эфире, что идут переговоры. Но это уже решенный вопрос. Су-35 – в Иране. Значит "красной линии" нет,

– считает Свитан.

Иран помогает России: коротко

Россия и Иран усиленно сотрудничают в военной сфере. В частности, последние передают оккупантам дроны-камикадзе Shahed-136.

В апреле 2023 года издание The Wall Street Journal исследовало, как Иран помогает России. К примеру, к тому времени они передали захватчикам более 300 тысяч артиллерийских снарядов только через полгода.

Кроме того, ранее в СМИ опубликовали контракт, по которому Иран поставлял Москве артиллерийские и танковые снаряды на сумму более 1 миллиона долларов.