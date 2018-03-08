С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке

Международный женский день 8 марта – прекрасный повод, чтобы поздравить любимую девушку с нежным весенним праздником. В нашем материале вы найдете трогательные поздравления, с помощью которых можно выразить всю свою любовь к девушке в стихах.

Женщины приносят в жизнь любого мужчины радость, смех и чувство нужности. Порадуйте их замечательными поздравлениями на 8 марта. Если вам не хватает слов для того, чтобы выразить свои чувства, мы подобрали для вас поздравления, которые обязательно понравятся любимым.

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Поздравления с 8 марта для любимой девушки в стихах

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

В твоєму погляді я бачу,

зірки і сонце золоте,

Коли всміхаєшся неначе –

Усе трояндами цвіте.

Нехай любов, натхнення, мрії

Завжди в душі твоїй живуть.

Хай щастя серце твоє гріє,

бо ти і є весна...

Поздравления с 8 марта на украинском языке для девушки

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***

Тобі дарую ночі я і дні,

Думки свої, веселі і сумні,

Ти світиш, наче зірка в вишині, –

Мені...

Бачу тебе, як дивлюсь в небо земне,

Твоя усмішка лиш мені приємна,

Пишу вірші, шукаю вічні теми –

Для тебе.

Якщо розлучить доля нас на час,

Люби мене сильніше у сто раз,

Аби вогонь любові не погас

Між нас. ​​​​​​​

***

У тебе очі - сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна.



Поздравления с 8 марта для девушки

***

Вітаю, кохана, з сонцем,

Ароматом весняних квітів.

В цей день звідусіль лине

Світло посмішок і запах парфумів.

Хай від щастя душа твоя тане,

Радість хай наповнює тебе!

З 8 Березня, моя дорога!

Як я радий, що ти є у мене!

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***

Підірву похвалою небеса,

Наповню славою всю Землю!

За твої руки і очі

Я весь Всесвіт обійму!

З Міжнародним жіночим днем

Тебе сьогодні я вітаю.

З тобою ми щасливі удвох,

І буде так завжди, я знаю!



Поздравления с 8 марта для девушки

***

Люблю тебе

І в лютому, і в вересні,

Люблю тебе веселу і сумну,

А щоб потішити,

То на початку березня

Несу прекрасну

Квітку весняну.

***

Весна – всі жінки прекрасні,

Все розквітає на землі.

8 Березня – жіноче свято,

Всі думки тільки про тебе.

Спасибі, що тебе я зустрів,

Що є на цій ти землі.

Зазвичай боги всі на небі,

А ти з небес прийшла до мене.



Поздравления с 8 марта для девушки

***

З Жіночим днем, кохана, з весною!

Ти, як сонце, випромінюєш світло,

Стала мені і близькою, і рідною,

Немов ми знайомі сотню років.

Я хочу, щоб ти була щасливою,

Щоб в серці множилася любов,

Життя було безхмарним, красивим І дарувала щастя знову і знову.

***

Хай сонце світить тобі ясно,

І всі збуваються мрії,

Адже ти, кохана, прекрасна,

Рідніше всіх на світі ти!

У чудовий цей день весняний

Тобі хочу я побажати,

Побільше радісних миттєвостей

Щоб все яскравіше розквітати!

***

З Жіночим днем ​​тебе, мій ангел,

Мила, кохана.

Ти прекрасна і розумна,

Ти – неповторна.

Для тебе зверну я гори,

Зірочку дістану.

Повторювати, що обожнюю,

Точно не втомлюся.



Поздравления с 8 марта для девушки

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***

Запах троянд і аромат любові –

Все до твоїх ніг, моя рідна.

Я тебе сьогодні від душі

Зі святом весняним вітаю.

Зірок бажаю яскравих, співу птахів,

Щастя жіночого, у всіх справах удачі.

Я люблю, а значить – я живу

Твоє щастя – ось моє завдання.

***

До твоїх ніг покладу я всі квіти.

І стану сам бажаним я подарунком.

Люблю тебе і серцем, і душею

І вітаю скромно з 8 Березня.



Поздравления с 8 марта для девушки

***

Всі троянди я скупити готовий,

Тобі доріжку ними устеляючи,

З Міжнародним жіночим днем

Всім серцем вітаю!

Запалю свічку, накрию стіл,

Тобі я щастя напророкував,

І будемо свято відзначати

З ранку до пізньої ночі!

Редакция 24 Канала поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!