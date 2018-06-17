11:14
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

День отца: искренние поздравления для самых дорогих в стихах и прозе

428 Читати новину українською
С Днем отца 2018: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
С Днем отца 2018: поздравления в стихах и прозе на украинском языке / jrssteaks

День отца 2018 в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье первого месяца лета – в этом году это 17 июня. Этот праздник – семейный и уютный. Поэтому принято поздравлять пап стихами или в прозе, а также дарить подарки. Поздравления ко Дню отца в стихах и прозе – далее в материале.

День отца в Украине – это не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Но есть нечто неизменное – это поздравления для родителей, открытки и подарки, которые дарят в этот день. Передать словами любовь и благодарность отцу – невероятно трудно, так как эти чувства трудно описать.

Читайте также: Ко дню отца: ТОП-9 самых влиятельных украинцев, которые являются замечательными папами

Но наши поздравления вам в этом помогут!

Поздравления с Днем отца 2018 в прозе

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай – ми завжди з тобою поруч!

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

***

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай — ми завжди з тобою поруч!

Читайте также: С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах на украинском языке

День батька в Україні 2018: привітання у віршах та прозі українською мовою
Искренние поздравления с Днем отца 2018 в прозе

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

Поздравления с Днем отца 2018 в стихах

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди і затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
І в рідному домі, надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує все-все, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

***

Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!

День батька в Україні 2018: привітання у віршах та прозі українською мовою
Красивые поздравления с Днем отца 2018 в стихах 

***

Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!

***

Мій мудрий і розумний тато,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.

Читайте также: Самые известные многодетные политики-папы

***

На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!

День батька в Україні 2018: привітання у віршах та прозі українською мовою
Открытка ко Дню отца 2018 

***

Золоті в Вас, тату, руки,
Все Ви вмієте робити,
і діток навчить науки,
І гвіздок в стіну забити.
Будьте нам завжди здорові,
і веселі, і привітні,
Злі не будьте, лиш суворі,
І в житті лише радійте.

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.

День батька в Україні 2018: привітання у віршах та прозі українською мовою
Трогательные поздравления с Днем отца 2018 на украинском языке 

***

Ти мій тато, ти найкращий,
Сильний, добрий, найрідший,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе безмежно,
І пишаюся, тобою.
В житті ти переможець,
І справжній боєць!

***

Не кожен буде батьком,
Не кожному це по зубам.
Не кожен з рідною сім'єю,
Буде від початку й до кінця.

Тож уклін тобі найнижчий,
Вдячний довіку буду тобі.
Що не знав як жить без батька,
Що опору мав завжди.

***

За те, що ти мене смішив,
За те, що ти зі мною грав,
За те, що ти пишався мною,
і втішав, і підбадьорював.
За те, що терплячим був
І не кидав у біді мене,
Завжди любив і балував,
Хочу сказати спасибі я!

Читайте также: День матери 2018: дата праздника в Украине и традиции этого дня

День батька в Україні 2018: привітання у віршах та прозі українською мовою
Открытка ко Дню отца 2018 

***

Так, як сонце в небі серед літа,
Так, як у високім леті птах,
Радує мене завжди привітна
Татова усмішка на устах.

Я беру її собі на спомин
І кладу до серця, десь на дні.
Татова усмішка — сонця промінь,
Зігріває душу він мені.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С Днем отца!

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1001
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4020
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2752
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 582
Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
16 июня, 18:00 Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 251
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук