День отца: искренние поздравления для самых дорогих в стихах и прозе

День отца 2018 в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье первого месяца лета – в этом году это 17 июня. Этот праздник – семейный и уютный. Поэтому принято поздравлять пап стихами или в прозе, а также дарить подарки. Поздравления ко Дню отца в стихах и прозе – далее в материале.

День отца в Украине – это не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Но есть нечто неизменное – это поздравления для родителей, открытки и подарки, которые дарят в этот день. Передать словами любовь и благодарность отцу – невероятно трудно, так как эти чувства трудно описать.

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Но наши поздравления вам в этом помогут!

Поздравления с Днем отца 2018 в прозе

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай – ми завжди з тобою поруч!

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

***

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай — ми завжди з тобою поруч!

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Искренние поздравления с Днем отца 2018 в прозе

***

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

Поздравления с Днем отца 2018 в стихах

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди і затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

І в рідному домі, надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі!

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує все-все, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!



Красивые поздравления с Днем отца 2018 в стихах

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Мій мудрий і розумний тато,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

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***

На дворі батьківське свято,

Татів день щемить серця,

Бог подарує щастя багато,

І зітре всі зморшки з лиця!

Щоб все було в порядку,

Біди танули, як дим,

Була пишною життєва грядка,

Був ти вічно молодим!



Открытка ко Дню отца 2018

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.



Трогательные поздравления с Днем отца 2018 на украинском языке

***

Ти мій тато, ти найкращий,

Сильний, добрий, найрідший,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе безмежно,

І пишаюся, тобою.

В житті ти переможець,

І справжній боєць!

***

Не кожен буде батьком,

Не кожному це по зубам.

Не кожен з рідною сім'єю,

Буде від початку й до кінця.

Тож уклін тобі найнижчий,

Вдячний довіку буду тобі.

Що не знав як жить без батька,

Що опору мав завжди.

***

За те, що ти мене смішив,

За те, що ти зі мною грав,

За те, що ти пишався мною,

і втішав, і підбадьорював.

За те, що терплячим був

І не кидав у біді мене,

Завжди любив і балував,

Хочу сказати спасибі я!

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Открытка ко Дню отца 2018

***

Так, як сонце в небі серед літа,

Так, як у високім леті птах,

Радує мене завжди привітна

Татова усмішка на устах.

Я беру її собі на спомин

І кладу до серця, десь на дні.

Татова усмішка — сонця промінь,

Зігріває душу він мені.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С Днем отца!