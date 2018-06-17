День отца: искренние поздравления для самых дорогих в стихах и прозе
День отца 2018 в Украине традиционно празднуют в третье воскресенье первого месяца лета – в этом году это 17 июня. Этот праздник – семейный и уютный. Поэтому принято поздравлять пап стихами или в прозе, а также дарить подарки. Поздравления ко Дню отца в стихах и прозе – далее в материале.
День отца в Украине – это не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Но есть нечто неизменное – это поздравления для родителей, открытки и подарки, которые дарят в этот день. Передать словами любовь и благодарность отцу – невероятно трудно, так как эти чувства трудно описать.
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Но наши поздравления вам в этом помогут!
Поздравления с Днем отца 2018 в прозе
Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай – ми завжди з тобою поруч!
***
В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!
***
Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай — ми завжди з тобою поруч!
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Искренние поздравления с Днем отца 2018 в прозе
***
В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!
Поздравления с Днем отца 2018 в стихах
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди і затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
І в рідному домі, надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує все-все, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
***
Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
Красивые поздравления с Днем отца 2018 в стихах
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
***
Мій мудрий і розумний тато,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
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***
На дворі батьківське свято,
Татів день щемить серця,
Бог подарує щастя багато,
І зітре всі зморшки з лиця!
Щоб все було в порядку,
Біди танули, як дим,
Була пишною життєва грядка,
Був ти вічно молодим!
Открытка ко Дню отца 2018
***
Золоті в Вас, тату, руки,
Все Ви вмієте робити,
і діток навчить науки,
І гвіздок в стіну забити.
Будьте нам завжди здорові,
і веселі, і привітні,
Злі не будьте, лиш суворі,
І в житті лише радійте.
***
Спасибі тобі татко, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.
***
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато.
***
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.
Трогательные поздравления с Днем отца 2018 на украинском языке
***
Ти мій тато, ти найкращий,
Сильний, добрий, найрідший,
Терплячий і могутній,
Знай, що я завжди з тобою!
Я люблю тебе безмежно,
І пишаюся, тобою.
В житті ти переможець,
І справжній боєць!
***
Не кожен буде батьком,
Не кожному це по зубам.
Не кожен з рідною сім'єю,
Буде від початку й до кінця.
Тож уклін тобі найнижчий,
Вдячний довіку буду тобі.
Що не знав як жить без батька,
Що опору мав завжди.
***
За те, що ти мене смішив,
За те, що ти зі мною грав,
За те, що ти пишався мною,
і втішав, і підбадьорював.
За те, що терплячим був
І не кидав у біді мене,
Завжди любив і балував,
Хочу сказати спасибі я!
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Открытка ко Дню отца 2018
***
Так, як сонце в небі серед літа,
Так, як у високім леті птах,
Радує мене завжди привітна
Татова усмішка на устах.
Я беру її собі на спомин
І кладу до серця, десь на дні.
Татова усмішка — сонця промінь,
Зігріває душу він мені.
Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С Днем отца!
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