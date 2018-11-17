С днем студента 2018: поздравления в стихах и прозе
Молодые, энергичные и умные – студенты. 17 ноября Украина отмечает Международный день студентов. 24 канал расскажет, как следует поздравлять с праздником молодости и жажды жизни в этом году.
Во все времена и во всех странах студенчество было и остается активной силой, которая двигает общество вперед. Отмечают День студента так же активно и безумно – ежегодно 17 ноября проходит множество вечеринок и квартирников.
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Сегодня почти у каждого украинца в семье или среди друзей найдется студент, и поздравить его хочется так, чтобы поднять ему настроение и настроить на следующий учебный год. А если вы слишком заняты, но хотите поздравить друга, мы собрали для вас самые яркие поздравления с днем студента!
Поздравления с днем студента: проза
Уважаемые студенты!
Есть в жизни особенно сумасшедшее и интересное время, пора студенчества, когда открываются блестящие перспективы, увлекают новые знакомства. Пусть каждый из вас вдосталь насладится и "халявным" экзаменом, и весельем студенческих вечеринок. С Днем студента, дорогие покорители вершин науки!
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Как часто мы смеемся над анекдотами о студентах: часто бедных и голодных, иногда пьяных, но всегда находчивых, умных и веселых. Желаю вам находчиво отвечать на каверзные вопросы преподавателей, с умом пропускать занятия и весело отметить сегодняшний праздник.
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Многоуважаемое студенчество!
Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека – это студенческие годы, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, главное внутри не потерять ту нить, что связывает объединенных в студенческое братство. Поздравляю всех студентов: бывших, нынешних и будущих, и желаю провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!
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Поздравления с днем студента в стихах
Хто не був студентом,
Тому не зрозуміти:
Як хочеться їсти,
Як хочеться пити.
***
З днем студента, кращий друг!
Май найкращих ти подруг!
Мерседес собі купити,
І по клубах потусити.
Цілий світ тобі відкритий —
Може станеш знаменитий!
Все залежить лише від тебе,
Головне — вчитися треба!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Сьогодні свято — День студента!
І я хочу сьогодні побажать:
Щоб сесії кінчались Хеппіендом,
Із посмішкою міг це все згадать!
***
Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —
Від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки
І в світлих головах примножаться знання.
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Картинки с Днем студента
Картинки – простой и приятный способ показать человеку, что вы о нем помните, и поднять настроение. В сети интернет есть множество креативных и веселых поздравлений-иллюстраций, которые понравятся вам и вашим близким. Более того, вы можете сделать подобную иллюстрацию самостоятельно. Напишите поздравление с Днем студента своими словами, а картинку создайте с помощью онлайн редакторов или социальных сетей, главное – не теряйте энтузиазм и делайте все с удовольствием!
Поздравление с Днем студента 2018
С Днем студента!
Поздравление с Днем студента в картинках
С международным Днем студента!