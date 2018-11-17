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      С днем студента 2018: поздравления в стихах и прозе

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      Поздравление с Днем студента 17 ноября 2018
      Поздравление с Днем студента 17 ноября 2018 / ceskoukrajinska.com

      Молодые, энергичные и умные – студенты. 17 ноября Украина отмечает Международный день студентов. 24 канал расскажет, как следует поздравлять с праздником молодости и жажды жизни в этом году.

      Во все времена и во всех странах студенчество было и остается активной силой, которая двигает общество вперед. Отмечают День студента так же активно и безумно – ежегодно 17 ноября проходит множество вечеринок и квартирников.

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      Сегодня почти у каждого украинца в семье или среди друзей найдется студент, и поздравить его хочется так, чтобы поднять ему настроение и настроить на следующий учебный год. А если вы слишком заняты, но хотите поздравить друга, мы собрали для вас самые яркие поздравления с днем студента!

      Поздравления с днем студента: проза

      Уважаемые студенты!

      Есть в жизни особенно сумасшедшее и интересное время, пора студенчества, когда открываются блестящие перспективы, увлекают новые знакомства. Пусть каждый из вас вдосталь насладится и "халявным" экзаменом, и весельем студенческих вечеринок. С Днем студента, дорогие покорители вершин науки!

      ***

      Как часто мы смеемся над анекдотами о студентах: часто бедных и голодных, иногда пьяных, но всегда находчивых, умных и веселых. Желаю вам находчиво отвечать на каверзные вопросы преподавателей, с умом пропускать занятия и весело отметить сегодняшний праздник.

      ***

      Многоуважаемое студенчество!

      Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека – это студенческие годы, годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе, главное внутри не потерять ту нить, что связывает объединенных в студенческое братство. Поздравляю всех студентов: бывших, нынешних и будущих, и желаю провести этот день так, чтобы было о чем вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!

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      Поздравления с днем студента в стихах

      Хто не був студентом,

      Тому не зрозуміти:

      Як хочеться їсти,

      Як хочеться пити.

      ***

      З днем студента, кращий друг!

      Май найкращих ти подруг!

      Мерседес собі купити,

      І по клубах потусити.

      Цілий світ тобі відкритий —

      Може станеш знаменитий!

      Все залежить лише від тебе,

      Головне — вчитися треба!

      ***

      З днем студента я вітаю,

      І ось чого тобі бажаю:

      Прекрасно жити,

      Проблем не знати,

      І легко сесії здавати!

      Життя хай ллється через край,

      Не буде смутку, буде рай!

      ***

      Сьогодні свято — День студента!

      І я хочу сьогодні побажать:

      Щоб сесії кінчались Хеппіендом,

      Із посмішкою міг це все згадать!

      ***

      Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —

      Від вас залежить майбуття.

      Нехай міцним буде граніт науки

      І в світлих головах примножаться знання.

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      Картинки с Днем студента

      Картинки – простой и приятный способ показать человеку, что вы о нем помните, и поднять настроение. В сети интернет есть множество креативных и веселых поздравлений-иллюстраций, которые понравятся вам и вашим близким. Более того, вы можете сделать подобную иллюстрацию самостоятельно. Напишите поздравление с Днем студента своими словами, а картинку создайте с помощью онлайн редакторов или социальных сетей, главное – не теряйте энтузиазм и делайте все с удовольствием!

      Привітання з Днем студента 2018
      Поздравление с Днем студента 2018

      З Днем студента картинки
      С Днем студента!

      Привітання з Днем студента у картинках
      Поздравление с Днем студента в картинках

      З міжнародним Днем студента!
      С международным Днем студента!

      Теги: Новости Украины LifeStyle студенты Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
      Источник: 24 канал
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