Медовый Спас – искренние поздравления с праздником Маковея в прозе и стихах

Медовый Спас (или Маковей) приходится на 14 августа, в 2018 году это вторник. Считается, что Медовый Спас – это конец лета, а также в этот день начинается Успенская неделя. Не стоит забывать делиться радостью от этого дня с людьми, которые вас окружают!

В нашем материале вы найдете красивые поздравления в прозе и стихах с Медовым Спасом (Маковеем). Сохраняйте себе и не забывайте делиться ими с близкими и родными!

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Кроме поздравлений, на Маковея принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блины с медом и маком. В этот день освящают воду в колодцах и водоемах. А верующие идут в церковь, чтобы освятить букет из полевых цветов с маком.

Поздравления с Медовым Спасом

Поздравления с Маковеем в прозе



Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, и не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым вашу семью и вас!

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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Грохот колокола обновит Вас для благодати и новых событий! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

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Красивые поздравления с Медовым Спасом на русском языке

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Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы твой дом был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей благодатью, как и дары в этот день.

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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога! Эхо колокола обновит Вас для благодати и новых событий! Медовой погоды вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

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Медовый Спас обязательно принесет вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с медовым привкусом, а ангелы всегда оберегают от беды!

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Пречистый праздник Медового Спаса и Маковея с ароматными пирожками и медовой вощиной ступает на порог. Пусть Господня благодать этого хорошего православного праздника принесет добро, любовь и искренность в каждую семью. Пусть маковыми зернами в домах прорастает достаток и Ангел белокрылый Прощения коснется перышками Божьей любви каждого сердца. Пусть будет благодатным для вас Щедрый Медовый Спас и Маковей!

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Искренне хотим поздравить, вашу замечательную семью со светлым праздником Господнем! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому спокойствие и уют!



Поздравления с Маковеем в прозе

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Медовый Спас ступают в каждую открытую дверь. Он врывается в сердце гулкими церковными колоколами. Он пахнет душистым акациевым медом и расцветает соцветиями ласкового зелья. Впустите его в дом вместе с Господней благодатью и пусть Маковеевские пухлые пирожки соберут семью за столом, пусть в каждом доме спасовскими бархатцами засияет счастье. Пусть медово золотится дарованное Господом добро. Благодати, света и благополучия вашему дому в радостный день величественного Медового Спаса и Маковея!

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Поздравляем вас с Медовым Спасом! С божественным солнечным праздником! Пусть этот день сделает вашу жизнь еще лучшим и принесет много положительных моментов!

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Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!



Стихотворные поздравления с Медовым Спасом на украинском языке

***

Медовий ранок і спас настає,

Маком і медом усіх пригощає.

Нехай же медовими стануть дні

І не порожніють у Вас гаманці.

Нехай Маковей Вам дарує здоров'ям,

І щедрість рідних Вам станемо підмогою.

Хай життєвий шлях завжди буде гладким,

Так пригощайте ж нас медиком солодким.

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***

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

***

З Першим Спасом вітаю

Нині від душі тебе.

Відчути бажаю святість

Цього великого дня.

Нехай Господь береже від горя,

Бід, зневіри та образ.

Віра буде нехай лише сильною,

Непорушною, як топаз.

Ніколи не падай духом,

Не тужи, не забувай.

Попроси у Бога сили,

Йому серце відкривай.



Красивые и искренние поздравления с Медовым Спасом в стихах

***

В церкві людно, Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!

З Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям с праздником Медового Спаса!