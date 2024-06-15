Через более чем трех суток: в Киевской области ликвидировали пожар на промышленном предприятии

В Киевской области в результате российской атаки 12 июня вспыхнул масштабный пожар на промышленном предприятии. Спустя более 3 суток тушения спасателям удалось ликвидировать возгорание.

К ликвидации огня спасатели привлекали даже пожарные поезда. В результате возгорания 12 июня в Киевской области был также ранен.

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В Киевской области удалось потушить пожар, возникший 12 июня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, который возник 12 июня в результате вооруженной агрессии России. Спасатели также поделились фото, как пожарные окончательно укротили огонь на предприятии.

В Киевской области ликвидировали масштабный пожар на промышленном предприятии / Фото ГСЧС

Ранее в ГСЧС сообщали, что на месте пожара работала 221 единица личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

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Как возник масштабный пожар в Киевской области

После вражеской массированной комбинированной атаки ночью 12 июня в Киевской области возник масштабный пожар на промышленном предприятии. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци.

Кроме того, глава Киевской области писал, что в результате падения обломков вражеских целей один человек получил ранения – резаную рану ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте – от госпитализации он отказался. В то же время попаданий в жилые дома зафиксировано не было.

Пожар не могли потушить спасатели около 3 суток. В частности, огонь пытались укротить более 200 спасателей, около 100 единиц техники и несколько пожарных поездов.

Стоит отметить, что даже после этого российская армия продолжила атаковать украинскую столицу и область. В частности, днем 14 июня там тоже слышали взрывы. Позже в ОВА сообщили о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

Руслан Кравченко также добавил, что в результате падения обломков в одном из районов Киевской области произошло возгорание травяного настила, но пожар оперативно ликвидировали. Попаданий в критическую инфраструктуру или жилые здания – не было, пострадавших также не зафиксировано.

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