Пожар в колледже в Одессе: следствие хочет "замнуты" дело

В начале декабря в Одессе в экономическом колледже произошел пожар, который унес жизни 16 человек. Недавно следствие объявило о подозрении Андрею Хаецкому, который тогда уже не работал в учебном заведении. Что в этой ситуации не так и почему дело хотят тихо закрыть?

Моторошні дні в історії Одеси

Хронологія подій:

4 грудня 2019 року, близько 10-ї години ранку, із вікон приміщення, яке займає Одеський коледж економіки, права і готельного бізнесу, повалив дим. Там сталась одна із найстрашніших пожеж в місті – загинуло 16 людей. Студенти коледжу, викладачі, рятувальник.

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4 грудня поліція повідомила, що є перші підозрювані у справі про халатність, яка призвела до трагедії.

5 грудня голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив ЗМІ, що готовий створити комісію з вивчення обставин і причин трагедії. Потім, пізніше, передував – комісію не створили.

8 грудня від виконання службових обов'язків було відсторонено керівника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, а керівника обласного департаменту освіти Олександра Лончака звільнили.

10 грудня директорці коледжу, який згорів, Любові Кочерзі повідомили про підозру.

Поліція також розповіла про обставини виникнення пожежі, які на той момент були з'ясовані. Пожежа, за матеріалами слідства, виникла в кабінеті №9 завгоспу коледжу Тетяни Фомич. Співробітниця повернулась з наради у директорки, відкрила двері, побачила дим – горів подовжувач, до якого були під'єднані комп'ютер і принтер. Вона заперла двері на ключ і побігла шукати директорку. Поки панікувала і поки шукала директорку, вогонь стрімко розповсюдився по будівлі. Дорогоцінні хвилини були згаяні.

Цій особі теж готували підозру. Про це офіційно повідомляла поліція.

Поліція також повідомила, що в ході розслідування були виявлені чисельні порушення: відсутня пожежна сигналізація, вогнегасники були сховані під ліжком у вахтера, пожежні виходи були захаращеним і недоступними, на вікнах були решітки.

10 грудня в Одесу прибула робоча група урядової комісії Кабінету міністрів з розслідування причин пожежі.

14 грудня СБУ проводило обшуки в ДСНС в Одесі і повідомило, що керівництво намагалось сховати і знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану в коледжі. За результатами тієї перевірки в коледжі все було добре.

19 грудня керівника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка було звільнено.

21 грудня тодішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що урядова комісія завершила розслідування обставин і причин пожежі. Основна версія, яку він назвав, така: трагедія відбулась через зайняття побутового електричного обладнання на 3 поверсі коледжу. Звідти вогонь швидко розповсюдився по будівлі. Люди не змогли евакуюватися через те, що один із виходів було зачинено. Основними причинами комісія Кабміну назвала халатне ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

13 січня 2020 року в Київському районному суді Одеси почали слухання справи по Тетяні Фомич. В результаті її відправили під нічний домашній арешт.

Директорку коледжу Любов Кочергу відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як прокуратура "знайшла стрілочника"

Слідство йшло, тривали суди.

15 травня 2020 року прокуратура Одеської області повідомила про появу нових підозрюваних у справі. Це – завідуюча денним відділенням коледжу та заступник директора з адміністративно-господарської частини.

Заступник директора – Андрій Хаєцький. Який – УВАГА! – знаходився на посаді до 18 листопада 2019 року.



Андрій Хаєцький, якого слідство підозрює в порушенні вимог пожежної безпеки, попри те, що він звільнився з коледжу за місяць до подій...

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Андрій написав заяву про звільнення 4 листопада 2019 року. За місяць до трагедії. Передав справи і отримав наказ про своє звільнення "за згодою сторін".

Станом на сьогодні – Андрія затримано, він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Ще раз – ВСІ підозрювані на свободі. Всі, окрім Андрія.

Слідсво чує тільки те, що вигідно

Андрію Хаєцькому 15 травня оголосили заочно про підозру, а 22 травня суд обрав запобіжну міру у вигляді утримання під вартою без права виходу під грошову заставу.

Андрій мав статус свідка по цій справі, слідство знало його місце проживання, на всі виклики він беззастережно приходив. Більше того – весь цей час працював державному органі і слідству це було добре відомо. 11 травня поїхав до подруги на похорони її мами. Коли почув, що його оголошено у розшук, зразу повернувся і прийшов 21 травня до слідчого. І 22 травня прийшов до суду. Там суд і обрав йому запобіжну міру – найсуворішу з усіх фігурантів цієї справи.

Коли Андрій передавав справи, у нього залишилась копія посадової інструкції. Вона є в матеріалах справи. І у ній вказано, що він не відповідав за протипожежну безпеку, але відповідав за організацію навчання відповідальних осіб. І таке навчання було проведено. Останній раз – у вересні 2019 року. І є квитанції про сплату за навчання. Вони теж у справі.

На судовому засіданні суддя (є аудіозапис) сказав, що він в курсі, хто відповідав за протипожежну безпеку коледжу. В матеріалах справи всі викладачі відповідальним називають Олексія Коваля. Думаєте, Коваль хоч якусь несе відповідальність? Має хоч якийсь статус по справі? Ні.

Слідству і, відповідно, суду, немає діла, наприклад, до того, що пожежний інспектор в 2017 році склав акт про те, що будівля відповідає всім правилам протипожежної безпеки. Там все нормально, написано в офіційному документі. І цей інспектор продовжує працювати на своїй роботі.

Треба мовчати і "рішать"

Негласно оточення Андрія розповідає про ціну, яку йому оголосили, щоб він залишився на свободі.

Певне, то кажуть злі язики. У нас же ніхто і ніколи не вимагає грошей за вирішення проблем, правда ж? Тим більше в такому святому місці, як суд.

Більше того, "добродії" передають, що "шуміти не варто", бо це може зашкодити Андрію. Просто треба чекати і "рішать".

Андрій переніс складну операцію не серці. Власне, це і стало найголовнішою причиною його звільнення із коледжу. Він сумлінно ходив на допити в якості свідка. Він працював в департаменті освіти ОДА. Точно не переховувався від слідства.

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І те, що сталось з Андрієм, – яскрава ілюстрація слідчо-суддівського свавілля. Коли всі порішали, а справа резонансна, треба терміново шукати "стрілочника". І фальсифікувати. І брехати. І закривати очі.

Так, Андрій не має "даху", який мають сильні цього світу. Але Андрієвим дахом може стати кожний із нас.

Бо справедливе правосуддя – це не про "стрілочників". А про встановлення обставин і ролі кожного, чия службова недбалість чи не-дія призвели до трагедії.

Джерело: Українська правда