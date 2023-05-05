Последствия "хлопка" под Таманью и в Севастополе: появились спутниковые снимки нефтебаз

Журналисты получили качественные снимки последствий пожара на нефтебазах в российском городе Тамань и оккупированном Севастополе. На фото отчетливо видны поврежденные резервуары с нефтью.

По словам россиян, причиной пожара на нефтебазах якобы стали удары беспилотников. Оба пожара не могли потушить довольно долго.

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Спутник зафиксировал последствия пожара на нефтебазе в Тамани

Журналисты получили доступ к спутнику, сделавшему несколько снимков нефтебазы в российском городе Тамань. Эти резервуары с нефтью принадлежат компании "Таманьнефтегаз" и обеспечивали потребности российских оккупантов.

Поврежденные резервуары на нефтебазе в Тамани: смотрите видео

В сети появились спутниковые снимки резервуаров в Севастополе

Пожар на нефтебазе в порту российского города Тамань произошел 3 мая 2023 года. В результате этого сгорели несколько резервуаров с нефтью. Россияне в атаке на базу с нефтью обвинили украинцев, якобы пустивших туда беспилотник. Пожару присвоили самый высокий ранг и не могли потушить до вечера того же дня.

Кроме того, журналисты опубликовали высококачественные фото из Севастополя. Эти снимки более подробно показывают масштабы пожара на нефтебазе в Казачьей бухте.

Последствия пожара на нефтебазе в Севастополе: смотрите видео

На снимках можно увидеть, что всего два резервуара остались целыми. Все остальные получили повреждения в результате пожара.

В России постоянно что-то горит: последние новости

Утром 5 мая на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае, раздались взрывы. Впоследствии на заводе начался пожар.

В тот же день ночью в Москве произошел огромный пожар. Пламя охватило двухэтажное здание.

А ночью 3 мая вблизи Кремля раздались мощные взрывы. Местные якобы видели искры в небе и воспламенение крыши здания.

Огонь на нефтебазе в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе вспыхнул 29 апреля 2023 года. Пожар охватил несколько резервуаров, из которых в небо пошел черный столб дыма. Пожару также присвоили самый высокий ранг и довольно долго не могли потушить.