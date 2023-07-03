Густой черный дым виден из всех районов: в подмосковных Химках вспыхнул мощный пожар
В Химках 3 июля вспыхнул пожар. Там, вероятно, загорелся цех мебельного комбината "Сходня".
Густой дым виден из разных районов. Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал.
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В Химках пылает склад
В Химках вечером 3 июля загорелось нежилое помещение. По предварительной информации, огонь охватил цех мебельного комбината "Сходня".
Инцидент произошел на улице Некрасова. На место происшествия уже прибыли бригады МЧС.
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Густой дым и пламя видны в нескольких километрах. По предварительным данным площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.
В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 21:30. К тушению огня привлекли две единицы техники и 7 пожарных.
Лакокрасочные материалы горят на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики по улице Некрасова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках,
– говорится в сообщении.
Сейчас причины возгорания устанавливают.
Смотрите видео пожара в Химках
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- В свою очередь, в Ростове взрыв прогремел в штабе Южного военного округа. Это произошло, когда вагнеровцы уже взяли под контроль все военные объекты в городе.