"За неделю ухандохали": россияне показали, что осталось от нефтебазы в Ростовской области

В социальных сетях показали последствия атаки украинских БпЛА на нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Пожар продолжался более девяти дней.

Местные жители, поражены масштабами разрушений нефтебазы, которые могут вызвать обычные беспилотники-камикадзе, поделились нужными кадрами, информирует 24 Канал.

Смотрите также Уже 8 сутки: в Ростовской области до сих пор горит нефтебаза, которую атаковали украинские дроны

Нефтебаза в Пролетарске уничтожена

На видео видно, что после того, как почти все топливо сгорело, на территории нефтебазы осталось лишь несколько черных резервуаров, из которых все еще поднимаются густые клубы черного дыма, а в некоторых местах все еще можно увидеть пламя.

Вот, что осталось. 15 лет строили, за неделю ухандохали,

- пожаловался автор видео.

Последствия пожара в Пролетарске: смотрите видео