В ресторане "Пушкинъ" в центре Москвы – мощный пожар: более 100 посетителей эвакуировали

Вечером 6 июля в центре Москвы вспыхнул элитный ресторан. На место происшествия немедленно выехали пожарные.

Об этом оповестили в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что это не единственный пожар в российской столице.

Также там горел бизнес-центр, в результате чего есть один погибший. В свою очередь, в лабораторном корпусе Института органической химии раздался взрыв.

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В Москве горел элитный ресторан

В Москве загорелась крыша здания на Тверском бульваре, в котором расположены два ресторана "Пушкинъ" и "Турандот".

В трехэтажном доме на момент возгорания находилось более 100 человек. Их всех эвакуировали.

В Москве вспыхнул пожар: видео

На фото и видео, опубликованных очевидцами в сети, видны огромные клубы черного дыма и десятки удивленных прохожих.

Загорелся элитный ресторан: видео

Очаг возгорания был над другим рестораном – "Турандот". В то время там праздновали свадьбу.

На место прибыли спасатели и начали тушить пламя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Людей эвакуировали: видео

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По информации очевидцев, в здании ресторана слышали взрывы газовых баллонов. Пожар долго не могли потушить.

Дым заполнил все близлежащие улицы. Однако информация о пострадавших не поступала.

Густой дым поднялся в небо: видео



Впоследствии в сети обнародовали довольно забавное видео – на пожар в "Кафе Пушкинъ" прибежали смотреть "зеваки из позапрошлого века", одетые в старинную одежду.

Это были актеры, ведь рядом с рестораном расположен театр ГИТИС. В момент пожара там проходили съемки.

Актеры ГИТИСа сбежались посмотреть на пожар: видео

Беззаботные зеваки снимают, как горит знаменитый ресторан на Тверском бульваре. Богемные завсегдатаи "Кафе Пушкинъ" и "Турандота" тем временем думают, где ужинать в этот вечер. И, вероятно, не только в этот,

– говорится в сообщении одного из российских телеграмм-каналов.

В здании находилось более 100 человек: видео

Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили о ликвидации пожара. Мол, на открытом участке огонь уже не горит.

Смотрите видео пожара в центре Москвы

В Москве загорелась крыша двух ресторанов / Фото росСМИ

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