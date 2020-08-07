В курортной Затоке произошел пожар на базе отдыха: фото, видео
В курортном поселке Затока Одесской области 7 июля произошел пожар. Огонь вспыхнул на местной базе отдыха "Голубой огонек".
Пожар вспыхнул около 10 утра в здании площадью 45 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.
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Что известно об обстоятельствах пожара
- Прибывшие на вызов обнаружили, что горит сарай на территории базы. Также загорелся киоск, расположенный рядом.
- Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
- Очевидцы рассказали о наличии газовых баллонов внутри здания.
Пожар в Затоке / Фото ГСЧС
Смотрите видео пожара в Затоке:
Еще одно видео с места пожара в Затоке:
Место пожара в Затоке на карте: