В курортном поселке Затока Одесской области 7 июля произошел пожар. Огонь вспыхнул на местной базе отдыха "Голубой огонек".

Пожар вспыхнул около 10 утра в здании площадью 45 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.

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Что известно об обстоятельствах пожара

Прибывшие на вызов обнаружили, что горит сарай на территории базы. Также загорелся киоск, расположенный рядом.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Очевидцы рассказали о наличии газовых баллонов внутри здания.



Пожар в Затоке / Фото ГСЧС

Смотрите видео пожара в Затоке:

Еще одно видео с места пожара в Затоке:

Место пожара в Затоке на карте: