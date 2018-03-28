Пожар на станции "Левобережная": автомобиль переехал пожарный рукав и превратил его в фонтан
Вечером 28 марта на метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар, в результате которого станцию на некоторое время закрыли на вход и выход.
В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что пожар произошел за пределами метрополитена, а на самой станции "обнаружили лишь незначительное задымление".
Читайте также: В Харькове горел торговый центр
В 18:10 чрезвычайники сообщили, что пожар возле станции метро "Левобережная" был ликвидирован. Горел одноэтажный магазин, который располагался сразу у входа в метро.
Журналистка Ольга Евстигнеева, которая была на месте пожара на своей странице в Facebook рассказала о странном инциденте, который там произошел.
По ее словам, когда приехали пожарные и развернули спецтехнику для тушения огня, неизвестный автомобиль проехал по шлангу и пробил его.
В результате пожарный рукав, по которому подавалась вода, под давлением треснул, и вода, предназначавшаяся для тушения пожара, фонтаном выливалась прямо посреди улицы.
В 19:00 в "Киевском метрополитене" отчитались, что станция метро "Левобережная" снова работает в обычном режиме.
Выбор редакции
-
Плотницкий не сидит в российском СИЗО: Тымчук рассказал, где находится коллаборационистсегодня , 20:31
-
Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатовсегодня , 18:08
-
"Боснийский" сценарий урегулирования ситуации в Донбассе – на самом деле российский, – экспертсегодня , 17:20