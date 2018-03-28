Пожар на станции "Левобережная": автомобиль переехал пожарный рукав и превратил его в фонтан

Вечером 28 марта на метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар, в результате которого станцию на некоторое время закрыли на вход и выход.

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что пожар произошел за пределами метрополитена, а на самой станции "обнаружили лишь незначительное задымление".

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В 18:10 чрезвычайники сообщили, что пожар возле станции метро "Левобережная" был ликвидирован. Горел одноэтажный магазин, который располагался сразу у входа в метро.

Журналистка Ольга Евстигнеева, которая была на месте пожара на своей странице в Facebook рассказала о странном инциденте, который там произошел.

По ее словам, когда приехали пожарные и развернули спецтехнику для тушения огня, неизвестный автомобиль проехал по шлангу и пробил его.

В результате пожарный рукав, по которому подавалась вода, под давлением треснул, и вода, предназначавшаяся для тушения пожара, фонтаном выливалась прямо посреди улицы.

Кіа переїхала шланг з тиском води, якими пожежники гасили пожежу...і втекла Опубліковано Olha Yevstihnieieva 28 березень 2018 р.

В 19:00 в "Киевском метрополитене" отчитались, что станция метро "Левобережная" снова работает в обычном режиме.