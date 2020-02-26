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      Пожар на Троещине в Киеве потушили: фото и видео

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      Пожар на Троещине в Киеве 26 февраля – видео / Кадр из видео

      В Киеве на Троещине 26 февраля вечером возник крупный пожар. Горела территория автогаражного кооператива на улице Электротехнической.

      "На Троещине что-то серьезно полыхает. Говорят, что это гаражи (СТО), что параллельно улице Закревского. Информация уточняется", – сообщили в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".

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      По предварительным данным, на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехнической горят 4 грузовика, сообщил "Информатор" со ссылкой на спасателей.

      Впоследствии спасатели сообщили, что горела территория автогаражного кооператива. Загорелись поддоны и тара на площади 100 квадратных метров. При этом огонь распространился на грузовые автоприцепы.

      В 19:42 огонь удалось локализовать, а уже в 20:14 пожар потушили полностью.

      На месте работали 4 единицы основной и спецтехники ГСЧС и 18 чрезвычайников.

      Причины возгорания установит следствие.

      Смотрите видео пожара на Троещине 26 февраля​:

      пожежа на Троєщині 26 лютого фото Київ
      Пожар на Троещине 26 февраля / Фото с фейсбук-сообщества "Троещина​"

      пожежа на Троєщині 26 лютого фото пожежі
      Пожар на Троещине 26 февраля / Фото с фейсбук-сообщества "Троещина"

      По состоянию на 20:00 пользователи фейсбук-сообщества "Троещина" сообщали, что спасателям удалось потушить пожар.

      пожежа Троєщина фото 26 лютого
      Переписка о пожаре на Троещине в фейсбук-сообществе

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зараз. Гаражи на Закревського.

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Горят гаражы на Быкова на противоположной стороне

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Гаражи горят на улице Николая Закревского

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие Пожар
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