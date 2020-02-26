Пожар на Троещине в Киеве потушили: фото и видео

В Киеве на Троещине 26 февраля вечером возник крупный пожар. Горела территория автогаражного кооператива на улице Электротехнической.

"На Троещине что-то серьезно полыхает. Говорят, что это гаражи (СТО), что параллельно улице Закревского. Информация уточняется", – сообщили в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".

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По предварительным данным, на территории гаражного кооператива в районе улиц Закревского и Электротехнической горят 4 грузовика, сообщил "Информатор" со ссылкой на спасателей.

Впоследствии спасатели сообщили, что горела территория автогаражного кооператива. Загорелись поддоны и тара на площади 100 квадратных метров. При этом огонь распространился на грузовые автоприцепы.

В 19:42 огонь удалось локализовать, а уже в 20:14 пожар потушили полностью.

На месте работали 4 единицы основной и спецтехники ГСЧС и 18 чрезвычайников.

Причины возгорания установит следствие.

Смотрите видео пожара на Троещине 26 февраля​:



Пожар на Троещине 26 февраля / Фото с фейсбук-сообщества "Троещина​"



Пожар на Троещине 26 февраля / Фото с фейсбук-сообщества "Троещина"

По состоянию на 20:00 пользователи фейсбук-сообщества "Троещина" сообщали, что спасателям удалось потушить пожар.



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