20:11
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Пожар в люке теплотрассы: погибли три человека

      - Читати новину українською
      В Киеве произошел пожар на теплотрассе / dsns.gov.ua

      Утром 25 февраля произошел пожар в Голосеевском районе в Киеве. Пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

      Там они обнаружили трех человек без признаков жизни. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

      Читайте также: Под Киевом горел автобус с пассажирами – фото

      По вызову немедленно прибыли спасатели. Местные жители сообщили, что возле теплотрассы регулярно видели бездомных.

      Люди, которые были рядом, работали неподалеку, а также напротив был жилой дом. Все говорили, что там постоянно были бездомные. Это и подтвердилось,
      - отметил пресс-офицер Главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко.

      Пожар восемь пожарных тушили более получаса и привлекли две единицы спасательной техники. Сейчас причину возгорания еще устанавливают.

      Смотрите видео комментария ГСЧС:

       

      Соленая начинка для блинов: вкусные рецепты
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця
      сегодня , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 19:00 Гончарук отчитался о работе правительства: чего достигли и над чем нужно еще работать
      Петро Охотін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук