Пожар в люке теплотрассы: погибли три человека

Утром 25 февраля произошел пожар в Голосеевском районе в Киеве. Пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

Там они обнаружили трех человек без признаков жизни. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По вызову немедленно прибыли спасатели. Местные жители сообщили, что возле теплотрассы регулярно видели бездомных.

Люди, которые были рядом, работали неподалеку, а также напротив был жилой дом. Все говорили, что там постоянно были бездомные. Это и подтвердилось,

- отметил пресс-офицер Главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко.

Пожар восемь пожарных тушили более получаса и привлекли две единицы спасательной техники. Сейчас причину возгорания еще устанавливают.

Смотрите видео комментария ГСЧС: