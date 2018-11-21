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      Пожар в областной больнице Львова: видео с места происшествия

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      21 ноября в центре Львова горела областная клиническая больница, огонь вспыхнул на чердаке главного корпуса.

      Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

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      Пламя вспыхнуло около 12:00 на чердаке главного корпуса Львовской областной клинической больницы. Последний этаж здания эвакуировали, таким образом удалось спасти 200 человек.

      Пациенты должны были оставить в больничных палатах свои личные вещи и быстро покинуть помещение. Многим из них недавно проводили операции, поэтому люди еще не могли передвигаться самостоятельно. Их спасатели выносили из больницы на носилках.

      Огонь в больнице удалось ликвидировать

      пожежа у Львоі

      Из больницы эвакуировали около 200 человек

      "Кроме медперсонала и пациентов из опасной зоны пришлось эвакуировать и дорогое медицинское оборудование", – прокомментировал главный врач Львовской областной клинической больницы Михаил Ботва.

      Ранее 24 канал сообщал, что утром 21 ноября крупный пожар охватил верхние этажи Львовской областной клинической больницы, что является кафедрой хирургии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. По факту пожара в правоохранительных органах открыли уголовное производство по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Львова
      Источник: 24 канал
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