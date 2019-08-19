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      Пожар в одесском отеле: что рассказали потерпевшие

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      Правоохранители продолжают узнавать тела погибших во время пожара в одесской гостинице. Сейчас люди, которые смогли спастись, оправляются от пережитого. А также рассказали журналистам, что, убегая, не успели даже собрать необходимые вещи.

      Погорельцев поселили в четырехэтажном лицее. Однако журналистов внутрь не пускали, поэтому с людьми приходилось общаться на улице. "Мы отмываемся уже два дня. Я голову мыла вчера 10 раз и сегодня также 10 раз", – рассказала пострадавшая.

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      Анжелика с мужем показали фото, которое было сделано после пожара. На фотографии они оба в черной саже. Женщина с ужасом вспоминала события той ночи. Говорила, что проснулась от запаха гари, тогда разбудила мужа, схватили документы и побежали спасаться.

      Потерпілі після пожежі готелю в Одесі
      Пострадавшие после пожара гостиницы в Одессе

      Мы схватили документы и выбежали. Мы бежали по коридору, где не то, что друг друга не увидишь, там даже не знаешь куда бежать. Было слышно, как кто-то упал. Я также уже под конец упала и меня поднимали,
      – вспомнила потерпевшая Анжелика.

      Кроме документов, они не успели ничего захватить, поэтому все их вещи сгорели. "Нам прислали деньги родственники, чтобы мы купили вещи. Мы то купили, но не знаем, что дальше", – добавили пострадавшие.

      В лицей поселили около сотни погорельцев. Среди них оказалось и несколько десятков иностранцев. "Здесь были граждане Ирана, Ирака, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Беларуси, Вьетнама, США, Кипра – всем была оказана помощь. Кто-то потерял деньги, кто-то потерял все вещи, но у них остались документы. У некоторых документов нет. Паспорта, которые нашли в отеле, они их получат в РУВД ", – пояснила директор департамента международного сотрудничества Одесского горсовета Александра Олейникова.

      Постраждалі під час пожежі в готелі Одеси
      Лицей, в который переселили пострадавших во время пожара в одесской гостинице

      Судмедэксперты уже опознали тела семи погибших. Это двое жителей Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Также в пожаре погибла гражданка Австралии и один ребенок из города Сумы.

      Между тем в реанимационном отделении 10 городской больницы находятся четыре человека и еще трое перевели в стационар. Врачи говорят, что пострадавшие понемногу приходят в себя.

      У всех пациентов состояние улучшилось. Они продолжают получать все необходимые лекарства. Кислородную терапию по показаниям. Сейчас мы делаем перевязки,
      – заявил заведующий ожогового отделения городской больницы Александр Ставритий.

      Олександр Ставрітій
      Александр Ставритий

      В ближайшее время в городе и области обещают провести проверки всех отелей. "Проверка будет осуществляться по всей строгости закона, по всем направлениям. И что касается пожарной безопасности, и что касается ГАСКа, и что касается разрешительной деятельности, потому что безопасность людей должна быть на первом месте", – пояснила и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова.

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      Пожар в гостинице "Токио Стар" вспыхнул в ночь на субботу. Там отдыхали около двух сотен человек, из которых большинство уже спали. Эвакуироваться успели не всех, девять погибли, а еще десять с различными травмами доставили в больницу. Владельца отеля Вадима Черного задержали, ему вменяют нарушение пожарной безопасности. Предпринимателю грозит до 8 лет тюрьмы.

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      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Новости Одессы Пожар Жертвы
      Источник: 24 канал
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