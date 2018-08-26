Пожар вспыхнул на свалке под Балаклеей: к тушению привлекли вертолет

В воскресенье днем, 26 августа, вспыхнул пожар на несанкционированной свалке близ Балаклеи Харьковской области. Ликвидация чрезвычайной ситуации продолжается до сих пор.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"Установлено, что огонь распространился по свалке на площадь около 1,5 гектара, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку г. Балаклея", – говорится в сообщении чрезвычайников.

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Пожар пытаются потушить 9 спецавтомобилей и 40 членов личного состава ГСЧС. Кроме того, спасателям помогают добровольная пожарная команда села Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия "Рассвет" и бойцы ведомственной пожарной охраны Минобороны на трех единицах техники.

В 16:05 пожарный вертолет Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Сейчас совершено 7 сбросов воды.

Ликвидация пожара продолжается. Пострадавших нет.

Пожар на свалке под Балаклеей

Напомним, 3 мая вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи вспыхнул пожар и были слышны взрывы. По данным военных, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы прекратились.