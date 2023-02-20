Начался решающий этап войны, – Климкин назвал цель визита представителя Китая в Москву

Пришло время Китая вслух говорить о своей позиции. В то же время сделать правильный выбор не в пользу России китайским властям может помочь именно Запад.

Об этом 24 Каналу рассказал Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах). По его словам, у Китая тоже есть свои опасения на фоне русско-украинской войны.

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Какая позиция Китая

Павел Климкин объяснил, что вполне вероятно, что Китай и Россия могут договориться о поставках летального вооружения.

"Это реальный риск, с которым мы должны считаться, поскольку Китай начал понимать две вещи", – заметил он.

По его мнению, первая – новый этап войны.

Китай прекрасно понимает, что просто маневрировать не в смысле позиции, а просто ничего не говорить уже невозможно,

– заметил Климкин.

По его словам, второе мнение, которое четко сформировало китайское правление, это страх коллапса в России. Потому что страна-агрессорка обеспечивает Китай многими ресурсами, включая нефть и газ.

"И все то, что было проблемой для Европы – наркотическая зависимость, постепенно дрейфует в Китай", – убежден бывший глава МИД.

Поэтому Китай должен понять в рамках своей новой политики, что делать дальше.

Как решил действовать Китай

Павел Климкин рассказал, что сейчас происходит смена китайской стратегии. Она будет проявляться в действиях по собственному плану.

То есть Китай реально становится игроком. Мы должны считаться, что Китай в какой-то момент скажет, что он не может дать России проиграть,

– заметил он.

По его словам, не следует недооценивать такой ход событий.

"Нам нужно, у нас способности коренным образом повлиять на Китай нет, а Запад должен достичь фундаментальной договоренности с Китаем, чтобы он остался на правильной стороне истории", – отметил Климкин.

По его мнению, сейчас принимаются исторические решения.

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