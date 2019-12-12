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      Правоохранитель вместе с друзьями забили до смерти мужчину: суд вынес приговор

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      Суд вынес приговор за избиение до смерти мужчины / www.newsbytesapp.com

      На Харьковщине суд освободил по закону об амнистии трех участников убийства, а еще одному назначил условный срок. На данный момент решение может быть обжаловано в апелляции.

      Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор полицейскому и троим его друзьям, которые избили до смерти мужчину возле кафе. Соответствующий указ был размещен в Едином реестре судебных решений.

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      Инцидент произошел 25 июня 2016 года. Супруги Андрей и Инна Разуваевы решили отметить в кафе Sam FERI окончания школы дочери вместе с друзьями. За соседним столиком сидела компания, среди которых был и полицейский. Около полуночи правоохранитель и его компания, будучи на подпитии, стали провоцировать конфликт. В итоге мужчины вышли "поговорить".

      На улице старший сержант полиции и его приятели жесткого избили Андрея Разуваева, который от полученных травм скончался в больнице через четыре дня. В августе того же года фигурантов задержали, а суд отправил их под стражу.

      В ходе рассмотрения дела ни один из обвиняемых не признал своей вины. Действия двух фигурантов, в том числе и бывшего работника полиции, квалифицировали как хулиганство, еще одному инкриминировали нанесение тяжких телесных повреждений, а четвертому участнику избиения – убийство по неосторожности.

      В результате суд приговорил трех мужчин на срок от четырех до пяти лет лишения свободы, однако освободил их по Закону Украины "Об амнистии в 2016 году". Еще одному осужденному тюремное заключение заменили на испытательный срок до двух лет. Фигурантов также обязали выплатить штраф потерпевшим в размере 411 тысяч гривен.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Украины Полиция Новости Харькова Решение суда
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