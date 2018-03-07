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Правоохранители без опознавательных знаков и с закрытыми лицами должны исчезнуть с улиц Киева

169 Читати новину українською
Андрей Осадчук
Андрей Осадчук / kyiv.samopomich.ua

Каждый работник правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей должен быть легко и беспрепятственно идентифицирован.

С соответствующим требованием комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности обратилась к руководству Нацполиции. Инициировал обращение депутат "Самопомочи" Андрей Осадчук, сообщает пресс-служба "Объединения "Самопомич" – Киев.

"Считаю, что надо четко понимать, кто и где исполняет свои служебные обязанности. Четкая идентификация сотрудника полиции будет иметь определяющее влияние на его поведение. Понимая, что его можно легко и беспрепятственно идентифицировать, он 10 раз подумает, прежде чем применит чрезмерную силу к гражданским и будет прибегать к превышению предоставленных законом полномочий", – сказал депутат.

Андрей Осадчук напомнил о случаях применения избыточной силы и непропорциональных мер воздействия 4 марта во время зачистки палаточного городка возле Верховной Рады Украины. Тогда многие полицейские были в балаклавах и без идентифицирующих знаков.

"Вам не кажется, что недавно мы это уже проходили? Года 4 назад. Основные сложности расследований событий Революции Достоинства сводятся в том числе к тому, что невозможно идентифицировать тех, кто выполнял преступные приказы. Когда человек в форме без идентифицирующих номеров с лицом, закрытым балаклавой, никакие претензии ему предъявить невозможно", – сказал депутат.

Именно поэтому, по мнению Андрея Осадчука, действия полиции во время разгона палаточного городка имеют признаки нарушения законодательства, что требует реакции от местной власти и введения четких правил идентификации.

"Надо развивать сильные институты. Это не вопрос фамилий, это вопрос сильных государственных институтов. Потому что сегодня одни руководители, завтра – другие, а правоохранительные органы должны развиваться и действовать исключительно в интересах граждан в полном соответствии с законом", – резюмировал депутат.

Теги: Новости Киева Самопомич
Источник: 24 Канал
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