Правоохранители раскрыли коррупционную составляющую футбольных матчей в Украине: видео

Национальная полиция и Департамент защиты экономики Украины опубликовали фильм об организации договорных матчей в Первой лиге Украины.

В ходе расследования правоохранителям удалось раскрыть пять преступных группировок. В договорных матчах участвовали инспекторы матчей, арбитры, сами футболисты, а также футбольные клубы.

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Правоохранители не сообщают имен, но приводят список матчей – "Николаев" – "Колос" (1:0), "Горняк-Спорт" – "Черкасский Днепр" (1:0), "Нефтяник" – "Балканы" (1:1) 1 "Сумы" – "Десна" (0:2).

Нацполиция также опубликовала список терминов, которые применяют организаторы матчей.

Расследование показало некоторые анекдотические моменты. Например, один арбитр ФФУ в разговоре с женой сетовал, что команды сыграли вничью, поэтому он не получит той суммы средств, за которую мог бы закончить ремонт. Жена арбитра посоветовала ему по приезду домой пойти в церковь, ведь его могли "сглазить", поэтому он не может получить взятку за судейство.

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Некоторые арбитры отказывались брать деньги. Заговорщики в своих переговорах реагировали следующим образом: "Если они такие хорошие ребята – будут сос*ть".

В последней части видео от Нацполиции говорится о том, как "Суммы" делали нужный результат в матче с "Десной" (0:2, апрель 2018), которая сейчас выступает в украинской Премьер-лиге.

С 17.16 идут переговоры игрока "Сум" и организатора договорных матчей. После встречи на счет игроку "упало" 100 000 гривен, которые он распределил между всеми причастными футболистами.

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