Правоохранители раскрыли коррупционную составляющую футбольных матчей в Украине: видео
Национальная полиция и Департамент защиты экономики Украины опубликовали фильм об организации договорных матчей в Первой лиге Украины.
В ходе расследования правоохранителям удалось раскрыть пять преступных группировок. В договорных матчах участвовали инспекторы матчей, арбитры, сами футболисты, а также футбольные клубы.
Читайте также: Молодежные команды "Олимпика" будут дисквалифицированы на два сезона, – СМИ
Правоохранители не сообщают имен, но приводят список матчей – "Николаев" – "Колос" (1:0), "Горняк-Спорт" – "Черкасский Днепр" (1:0), "Нефтяник" – "Балканы" (1:1) 1 "Сумы" – "Десна" (0:2).
Нацполиция также опубликовала список терминов, которые применяют организаторы матчей.
Расследование показало некоторые анекдотические моменты. Например, один арбитр ФФУ в разговоре с женой сетовал, что команды сыграли вничью, поэтому он не получит той суммы средств, за которую мог бы закончить ремонт. Жена арбитра посоветовала ему по приезду домой пойти в церковь, ведь его могли "сглазить", поэтому он не может получить взятку за судейство.
Читайте также: Скандал с договорными матчами: чемпионат Украины может не досчитаться одного клуба
Некоторые арбитры отказывались брать деньги. Заговорщики в своих переговорах реагировали следующим образом: "Если они такие хорошие ребята – будут сос*ть".
В последней части видео от Нацполиции говорится о том, как "Суммы" делали нужный результат в матче с "Десной" (0:2, апрель 2018), которая сейчас выступает в украинской Премьер-лиге.
С 17.16 идут переговоры игрока "Сум" и организатора договорных матчей. После встречи на счет игроку "упало" 100 000 гривен, которые он распределил между всеми причастными футболистами.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24