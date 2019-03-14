Правоохранители задержали женщину, которая снимала порно с 4-летним сыном: фото и видео
26-летняя женщина из Винницкой области была порноактрисой. Для того, чтобы заработать больше денег она решила использовать собственного сына. Мальчику было на тот момент всего два года.
В последние годы женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах, сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции.
Читайте также: В Одессе задержали компанию, которая ради развлечения стреляла по могилам
Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен. Задержанная рассказала, что она продала около 20-30 таких видео.
Задержанная женщина
Правоохранители провели обыск в квартире, где проживала женщина с сыном.
На ее компьютере полицейские обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них – файлы с малолетним мальчиком.
Правоохранители изъяли технику и направили ее на экспертизу
С мальчиком работают психологи, а женщина задержана. Ей грозит до 10 лет заключения.
Смотрите видео как правоохранители задержали женщину:
Выбор редакции
-
"Ливерпуль" победил "Баварию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео13 марта , 23:58
-
Главные новости 13 марта: активисты с "Нацкорпусу" снова встретили Порошенко, приговор Манафорту13 марта , 23:38
-
Смерть Люка Перри: о последних минутах звезды "Беверли-Хиллз, 90210" перед госпитализацией13 марта , 20:40