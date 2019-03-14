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      Правоохранители задержали женщину, которая снимала порно с 4-летним сыном: фото и видео

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      Правоохранители задержали женщину, которая снимала порно с 4-летним сыном
      Правоохранители задержали женщину, которая снимала порно с 4-летним сыном / npu.gov.ua

      26-летняя женщина из Винницкой области была порноактрисой. Для того, чтобы заработать больше денег она решила использовать собственного сына. Мальчику было на тот момент всего два года.

      В последние годы женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах, сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции.

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      Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен. Задержанная рассказала, что она продала около 20-30 таких видео.

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      Правоохранители провели обыск в квартире, где проживала женщина с сыном.

      На ее компьютере полицейские обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них – файлы с малолетним мальчиком.

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      С мальчиком работают психологи, а женщина задержана. Ей грозит до 10 лет заключения.

      Смотрите видео как правоохранители задержали женщину:

       

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      Теги: Новости Украины Порно Дети и несовершеннолетние Новости Киева Винница Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 канал
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