Правозащитник рассказал, кем был убитый во Львове ром

23-летнего рома, которого убили во Львове, звали Давидом Пап и он жил в селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья.

Об этом рассказал правозащитник ромов, депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват, сообщает "Заборона".

Депутат посетил родственников убитого. По его словам, родные парня постоянно плачут, для семьи это трагедия.

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Горват рассказал, что Давид закончил школу в селе и регулярно ездил на заработки в крупные украинские города. Последний раз поехал во Львов, где зарабатывал сбором металла.

По словам депутата, родственники погибшего "добрые справедливые люди, работающие на полях в других людей, не воруют, часто выезжают за границу поработать".

Он добавил, что сейчас родственники боятся ехать во Львов забирать тело, они попросили отправить его в Мукачевской район.

Ромы Закарпатья переживают тяжелые времена. Мы никогда не испытывали такого ужаса, что нас некому защитить. Вчера нас гнали, били, а сегодня режут и убивают,

– добавил Говрат.

Добавим, полиция задержала всех причастных к нападению на лагерь ромов на окраине города. В райотделе находятся 12 человек – 11 нападающих и организатор.



Они признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и зла молодежь", которая использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.