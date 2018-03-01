Что такое холи – все о фестивале цветов и празднике весны

Холи – один из самых ярких и красочных праздников в мире, которое символизирует приход весны и начало нового года по индийскому календарю. Празднуют холи 2-3 марта. Этот праздник также называют Фестивалем красок из-за пестроты и насыщенности красками.

Что такое холи?

Холи – это одно из старейших праздников, оно упоминается в древних санскритских текстах и ​​подробно описывается в Ведах (священных писаниях), в Нарада-Пуране и других священных текстах индуизма. О его проведении свидетельствует также и надпись на камне, сделанная 300 лет до нашей эры.

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Этот праздник отмечают в день полнолуния, его в Индии называют Пхалгун пурнима. Дата Холи переходная и обычно выпадает на конец февраля или начало марта и длится несколько дней. В 2018 году Холи выпадает на 2-3 марта.



Фестиваль Холи – это настоящий праздник весны

Возникновению Холи предшествовало несколько легенд. По одной из легенд, название Холи происходит от имени прекрасной и доброй Холики. Злой царь получил в дар от одного из богов бессмертие, представил себя богом и приказал всем своим подданным поклоняться только ему. Но сын царя не признавал могущества своего отца и продолжал молиться истинному Богу.

Юного принца поддерживала его тетушка – прекрасная Холика. Царь разгневался и приказал сжечь на костре сестру и сына. Принц просил бога спасти любимую тетушку. И бог послал ему разноцветный шарф – священный дар всех богов, который должен был уберечь ее от огня.

Когда Холику привязали к столбу, принц подошел к ней и накрыл красочным платком, а сам сел рядом. Разожгли огонь, и вдруг порыв ветра сорвал с Холики спасительный платок, и накрыл им мальчика. Принц пытался спасти любимую тетушку, но огонь уже охватил ее тело, а глаза с любовью смотрели на племянника.

Традиции празднования Холи

Так Холика погибла. Принца же огонь не коснулся, но глубоко проник в его душу, и мальчик еще крепче уверовал в бога. Бог решил наказать царя и пробил молнией его холодное сердце. Так были наказаны зло и восторжествовала справедливость.

Вот почему на Холи жители северной Индии мажут друг друга красками цвета священного покрывала Холики, как символа спасения принца и поливают водой, оберегая всех от злых сил, помогая богам восстановить справедливость.

Как отмечают Холи?

Холи – один из важнейших фестивалей в Индии и отмечается по всей стране. Праздник очень красочный! К Холи начинают готовиться за несколько недель до праздника. В этот период в селах проводятся малые торжества – Малое Холи, во время которого устраиваются ритуальные игры, праздничные концерты, ведется сбор денег и подготовка материала для большого праздника.

В частности, собирают дрова, хворост, тряпки для праздничного очага. Костер зажигают в вечер Холи – люди считают, что огонь помогает прогнать холод и злых духов, которые остались после зимы.



Холи – это индийский праздник

Особенно пышно отмечают Холи на севере Индии. Везде развешиваются разноцветные украшения, особенно много их в фиолетовых, белых, красных, розовых оттенках.

Перед Холи стены зданий красят в яркие цвета, а все пространство украшают цветами. Люди массово закупают разноцветные красящие порошки – Гула, которые делают из кукурузной муки мелкого помола и красят в красный, зеленый, розовый и желтый цвета.

Праздник Холи отмечается красочными парадами в сопровождении народных песен, танцев и всеобщего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красителями порошками и обливают водой.



В Украине также отмечают Холи

Тысячи любителей Холи собираются в эти дни на родине Кришны в городе Вриндаване и Матхуре. Огромные храмовые ступени превращаются в своеобразные места для танцев и веселья, где несколько дней подряд проходит празднование.

Холи очень популярен не только в Индии, но и в Непале, Шри-Ланке, Бангладеш, а также в странах с большими диаспорами индусов, таких как Суринам, Гайана, Южная Африка, Тринидад, Великобритания, США, Маврикий и Фиджи.

В Украине Холи тоже празднуют, хотя и не наделяют его религиозным подтекстом. Чаще всего фестиваль Холи проводят уже летом, не привязываясь к окончанию зимы.