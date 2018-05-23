Праздник приближается: сколько заработают украинцы на финале Лиги чемпионов УЕФА

Проведение "Евро-2012" прошло в большом минусе, а вот Евровидения, которое мы проводили в отношении нещодвно, наоборот, показало обратный результат. На Евровидение Украина потратила 7,5 миллионов евро, а заработала – 20 миллионов евро.

Об этом сообщила в эфире 24 Канала журналистка Леся Выговская.

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По ее словам, среднестатистические мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, которые приезжают в Украину, живут не у родственников, а в гостиницах и хостелах. Соответственно, пищу они не готовят, а питаются в кафе, ресторанах и фаст-фудах. Из всех приезжих – 70% туристы. Футболисты и болельщики футбола говорят, что если они уже приезжают на 2-3 дня, то едут еще куда-то.

"Их основная цель – это Чернобыльская зона. Отель и питание обходится туристу в 100 евро в день. Поэтому, они едут за пределы Киева. Посещают Львов или Одессу, к примеру. Не считая того, что цены предприниматели "загнали", сфера услуг все равно выиграет", – отметила журналистка.