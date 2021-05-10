В Самарском районе Днепра из-за употребления алкоголя в больницу попала 14-летняя девушка. Юный организм не справился с выпитым, поэтому она впала в кому. Сейчас ее пытаются спасти.

Это случилось 9 мая на улице Семафорной, вероятно, девушка праздновала День победы. Пока не сообщают, с кем она выпивала. К теме Мужчина споил алкоголем 9-летнего мальчика: последствия рокового отдыха под Одессой – фото Подробнее об инциденте На момент прибытия медиков девушка уже была без сознания.

Ее не смогли привести в чувство.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этого об этом сообщили ее родителям.

Сейчас девушка находится в 6 детской больнице Днепра. Местоположение жилого массива, где девушка выпивала / Карта Google