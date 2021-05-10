Праздновала 9 мая: в алкогольную кому впала 14-летняя жительница Днепра
В Самарском районе Днепра из-за употребления алкоголя в больницу попала 14-летняя девушка. Юный организм не справился с выпитым, поэтому она впала в кому. Сейчас ее пытаются спасти.
Источник:"Днепр Оперативное"
Это случилось 9 мая на улице Семафорной, вероятно, девушка праздновала День победы. Пока не сообщают, с кем она выпивала.
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Подробнее об инциденте
- На момент прибытия медиков девушка уже была без сознания.
- Ее не смогли привести в чувство.
- Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
- После этого об этом сообщили ее родителям.
- Сейчас девушка находится в 6 детской больнице Днепра.
Местоположение жилого массива, где девушка выпивала / Карта Google
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