Будет новый культ: как изменится празднование 9 мая в России

Приближается 9 мая - "день победы" для россиян. Если раньше Россия прославляла "величие победы" СССР, то сейчас акцент празднования изменится.

Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала АТR рассказал 24 Каналу, что теперь россияне будут иметь культ новых "героев" страны. Наибольшее давление будет происходить именно на российскую молодежь.

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Новый культ

По словам Муджабаева, акцент будет перемещен с "великой отечественной", как говорят россияне, конкретно на войну против Украины.

Они будут создавать новый культ из ветеранов "СВО", которые являются насильниками, убийцами и террористами. Они любят именно из таких создавать кумиров для молодежи,

– отметил украинский журналист.

Наибольшее давление, по мнению Муджабаева, будет на школы и университеты. Мы увидим ролики россиян о почитании ветеранов так называемой "СВО". Российские военные будут рассказывать о своих "подвигах", рассказывать о том, как важно идти на войну и убивать украинцев.

Сейчас уже не время для такого абстрактного апеллирования дедов. Здесь уже праправнуки подросли, которые убивают и гордятся этим. Был культ убитых, а это будет культ убийц,

– подчеркнул украинский журналист.

Празднование 9 мая в России: последние новости

Уже второй год подряд Россия отменяет масштабные мероприятия 9 мая отменяет масштабные мероприятия 9 мая. Вместо марша с 1 по 11 мая гражданам разрешили в автомобилях и общественных местах размещать портреты ветеранов.

На территории оккупированного Крыма не будут проводить мероприятия до 9 мая. Между тем гауляйтер временно оккупированного полуострова нервничает, потому что средства поражения, которые прилетают по Крыму, могут спокойно прилететь и по резиденции Сергея Аксенова.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осталось уже не так много мест, где россияне могут провести мероприятия. В городе Зоринск Луганской области осталось около 10 – 20% населения.