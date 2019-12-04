Предновогодний фейерверк: в Кривом Роге мужчина устроил взрыв в своей квартире
В Кривом Роге 52-летний мужчина подорвался вследствие изготовления пиротехники в своей квартире.
Для изготовления пиротехники криворожец наполнял трубочки смесью магния и алюминия в своей квартире многоэтажки, в результате этого произошел взрыв.
Раненого мужчину госпитализировали с ожогами в реанимацию, говорится в depo.Днепр.
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Взрыв вследствие изготовления пиротехники дома/ 0564.ua
Криворожец взорвал собственную квартиру/ 0564.ua
Жена и ребенок, которые также находились в квартире – не пострадали, поскольку находились в другой комнате.
Сейчас полицейские устанавливают мотивы изготовления пиротехники дома.
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