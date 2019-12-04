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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Предновогодний фейерверк: в Кривом Роге мужчина устроил взрыв в своей квартире

      11 Читати новину українською
      Криворожанин делал пиротехнику в своей квартире / 0564.ua

      В Кривом Роге 52-летний мужчина подорвался вследствие изготовления пиротехники в своей квартире.

      Для изготовления пиротехники криворожец наполнял трубочки смесью магния и алюминия в своей квартире многоэтажки, в результате этого произошел взрыв.

      Раненого мужчину госпитализировали с ожогами в реанимацию, говорится в depo.Днепр.

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      вибух, Кривий Ріг
      Взрыв вследствие изготовления пиротехники дома/ 0564.ua

      Кривий Ріг, вибух,
      Криворожец взорвал собственную квартиру/ 0564.ua

      Жена и ребенок, которые также находились в квартире – не пострадали, поскольку находились в другой комнате.

      Сейчас полицейские устанавливают мотивы изготовления пиротехники дома.

       

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      сегодня
      2027
      Теги: Новости Украины Взрыв Криминал Новости Кривого Рога
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