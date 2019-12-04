Предновогодний фейерверк: в Кривом Роге мужчина устроил взрыв в своей квартире

В Кривом Роге 52-летний мужчина подорвался вследствие изготовления пиротехники в своей квартире.

Для изготовления пиротехники криворожец наполнял трубочки смесью магния и алюминия в своей квартире многоэтажки, в результате этого произошел взрыв.

Раненого мужчину госпитализировали с ожогами в реанимацию, говорится в depo.Днепр.

Читайте также: Могут ли елочные украшения быть опасными



Взрыв вследствие изготовления пиротехники дома/ 0564.ua



Криворожец взорвал собственную квартиру/ 0564.ua

Жена и ребенок, которые также находились в квартире – не пострадали, поскольку находились в другой комнате.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы изготовления пиротехники дома.