Полный коллапс армии России: оккупанты панически боятся предоставления Украине ракет ATACMS

Российские пропагандисты устраивают истерику из-за того, что украинское контрнаступление не остановится даже из-за ухудшения погодных условий. Ведь Украина будет атаковать врага если не танками, то ракетами. В частности, ATACMS, которые, по мнению россиян, нам должны предоставить.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские силы будут работать по врагу ракетами в любую погоду и в любое время.

Важно ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США

Россияне не успевают реагировать

Ракеты, которые есть на вооружении Украины, в частности нашего производства, на 70 – 80% выполняют боевое задание. В то же время, у россиян показатели обратные – украинские силы сбивают 70 – 80% их ракет. А украинские ракеты они достать не могут.

Эти ракеты изготовлены по новым технологиям, имеют серьезные системы управления, и атакуют ими, с точки зрения россиян, практически мгновенно. Оккупанты не успевают отреагировать, –

отметил военный эксперт.

Военный эксперт спрогнозировал последствия использования Украиной ракет ATACMS: смотрите видео

Если Украине предоставят в достаточном количестве, а именно сотни ракет ATACMS, то все более-менее масштабные военные объекты россиян будут выведены из строя. На каждый такой объект достаточно сбросить 3-4 ATACMS.

"А если сразу запустить много ракет, то можем выключить всю систему управления перемещением войск оккупантов. Поэтому если Украина получит допустим 500 ATACMS, вся российская армия остановится. Все топливоприемники будут уничтожены, а без топлива, армия засыхает, как без крови. Тогда скорость ее перемещения снизится и наступит полный коллапс", – подчеркнул Роман Свитан.

К теме Причина может быть банальна: почему США до сих пор не передали Украине ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS Это американская твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля". Дальность ее применения до 300 километров. Пусковыми установками для ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Пусковой контейнер ATACMS имеет крышку с узором из шести кругов, как на стандартной крышке ракеты MLRS.

Что известно о предоставлении Украине ракет ATACMS