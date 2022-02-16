Представитель Москвы в ЕС заверил, что Россия не планирует новое нападение на Украину

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг суждение о том, что у России есть в планах вторжение на украинскую территорию 16 февраля. Он заверил, что этого не произойдет.

Об этом постоянный представитель России при ЕС сказал в интервью немецкому телеканалу.

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По его словам, на следующей неделе или через неделю или в следующем месяце эскалация также не предусматривается. Комментируя тезис о скором вторжении в Украину, Чижов также отметил отсутствие оснований для подобных суждений.

Когда вы предъявляете обвинения, особенно серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. Иначе они являются клеветой,

– отметил он.

Вероятно, десятки тысяч российских войск и техники у украинских границ, которые стянула Россия, не являются для Чижова доказательствами. Вместе с этим постпред России при ЕС снова призвал страны Запада серьезно отнестись к актуальным "проблемам безопасности", на которые указывает Москва.

Добавим, что с похожим заявлением выступила и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она сказала, что Россия якобы "готова на все, чтобы войны с Украиной не было – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра".

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Добавим, что 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Утром 16 февраля минобороны России показало видео отвода военной техники Южного военного округа в места постоянной дислокации.

В то же время Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ. Туда стянули 150 тысяч военных государства-агрессора.

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