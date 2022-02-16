Про це постійний представник Росії при ЄС сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу.

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За його словами, наступного тижня, або за тиждень, або в наступному місяці ескалації також не передбачається. Коментуючи тезу про швидке вторгнення в Україну, Чижов також наголосив на відсутності підстав для подібних суджень.

Коли ви висуваєте звинувачення, особливо дуже серйозні звинувачення на адресу Росії, ви також зобов'язані надати докази. Інакше вони є наклепом,

– зазначив він.

Ймовірно, десятки тисяч російських військ та техніки біля українських кордонів, які стягнула Росія, не є для Чижова доказами. Разом з цим постпред Росії при ЄС знову закликав країни Заходу серйозно поставитися до актуальних "проблем безпеки", на які вказує Москва.

Додамо, що зі схожою заявою виступила і голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Вона сказала, що Росія нібито "готова на все, щоб війни з Україною не було – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра".

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Додамо, що 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Зранку 16 лютого міноборони Росії показало відео відведення військової техніки Південного військового округу у місця постійної дислокації.

Водночас Джо Байден заявив, що Сполучені Штати поки що не зафіксували відведення військ Росії від українських кордонів. Туди стягнули 150 тисяч військових держави-агресорки.

Зверніть увагу! Олексій Резніков повідомив, що станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного.

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