Представитель премии Оскар анонимно раскритиковал самые громкие фильмы-номинанты

Член Американской киноакадемии, которая определяет номинантов на престижную премию "Оскар", в интервью для иностранного издания анонимно раскритиковал ряд фильмов, претендующих на награду.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, в котором опубликовано анонимное интервью.

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Наибольшее внимание представитель кинопремии "Оскар-2018" уделил номинации "Лучший фильм".

Номинация "Лучший фильм года" 2018:



• "Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)

• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)

• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)

• "Западня" (режиссер Джордан Пол)

• "Леди-Птицы" (режиссер Грета Гервиг)

• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)

• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)

• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо)

• "Три билборда вне Еббинга, штат Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

Свои негативные отзывы прежде всего он отдал фильму "Три билборда вне Еббинга, штат Миссури" Мартина Макдонаха.

"В "Трех билбордах..." нет ни капли правды. Актеры сыграли отлично, но картина в целом — всего лишь британская версия Америки. Не думаю, что если я поеду в Эббинг, то увижу там что-то подобное", — отметил член киноакадемии.

Что касается "Секретного досье" Стивена Спилберга, то по мнению анонимного собеседника, "Спилберг все никак не сойдет с этого дурацкого пути".

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"Все актеры постоянно что-то делают. Ощущение, будто он посмотрел "Бёрдмэн" и решил сделать то же самое, только дать героям что-то в руки, чтобы они это трепали в кадре. Это меня убивало. Отличная история, но слишком "спилберголизированная", — добавил представитель премии.

Кадр из фильма "Секретное досье"

Он также добавил, что ему не понравилась экранизация одноименной книги "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино, в которой "все выглядит так, как будто 35- или 40-летний мужчина ухаживал за 17-летним мальчиком". Критик отметил, что это неправильно, и было бы неправильным, даже если бы главные герои были гетеросексуалами.

Что касается "Дюнкерка" Кристофера Нолана, то анонимный представитель премии считает, что все выглядит отлично, но ему не хватило эмоций. "А чертово жужжание самолетов меня просто бесило", — добавил он.

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"Ловушка" Джордана Пила тоже не особо впечатлила члена Американской киноакадемии: ""Ловушка" — хорошее забавное жанровое кино, но я не увидел того множества смыслов, о котором все говорят".

Что касается "Леди-Птицы" Греты Гервиг, то все также получилось не слишком идеально. Сама кинокартина анониму понравилась, однако рекламная кампания себя совсем не оправдала.

"Они все слишком раздували — например, много трубили о том, что сцену в аэропорту они сняли одним кадром. Конечно, вы же снимали без разрешения!", — отметил собеседник.

Кадр из фильма "Леди Птицы"

"Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона по его мнению могла бы вполне стать победителем "Оскара", но точно не в этом году.

Честь последним двум фильмам-номинантам на премию "Оскар" член киноакадемии отдал лентам "Темные времена" Джо Райта и "Форме воды" Гильермо дель Торо.

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Это весело, что сегодня "Оскар" вручается по другим критериям, отличным от тех, которые принимали во внимание во времена, когда я был ребенком, или хотя бы 15 лет назад. Тогда картины вроде "Формы воды" даже близко не претендовали бы на премию. Но сегодня дела обстоят иначе: именно поэтому мы больше не голосуем за такие фильмы, как "Темные времена". "Форма воды" хороша тем, что она актуальна в широком смысле: она рассказывает о теме аутсайдеров вообще, а не только о расизме, сексизме или чем-то еще. Я поражен этим фильмом,

— подытожил анонимный критик и представитель киноакадемии.