Одесская епархия УПЦ МП утверждает, что в области массово гибнут пчелы. Обвиняют в этом перенасыщение сетями сотовой связи и внедрение 5G.

Говорят, что пчелы гибнут в пасеках храмов и монастырей Одесской епархии УПЦ. Представители Московского патриархата выдвинули несколько версий таких событий.

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Почему гибнут пчелы, по мнению представителей Одесской епархии

Уверяют, что "можно все списать на какой-то общий вирус, который постиг и пчелиные семьи", однако обращают внимание на игнорирование основных санитарных норм и насыщение "химией" земель.

Еще одной причиной, говорится в статье, является перенасыщение сетями сотовой связи и внедрение новых алгоритмов передачи сотовых данных, то есть 5G. Именно это, по мнению представителей, дезориентирует насекомых и птиц в пространстве.

Представляет ли 5G опасность на самом деле

С появлением этих новых технологий многие обеспокоились из-за вероятных последствий для здоровья от радиочастотного излучения. Однако ученые сгруппировали результаты 138 исследований, которые показали, что 5G не вредит здоровью.

Заметим, в Украине 5G еще нет. Однако 11 ноября 2020 года Кабмин утвердил план внедрения нового стандарта связи в Украине. Выдавать лицензии на пользование радиочастотами планируют с октября 2021 года.