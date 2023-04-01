Пророссийскую гидру нужно выгонять из украинской Лавры: сколько еще будет продолжаться сопротивление УПЦ МП

Продолжается противостояние представителей УПЦ МП за Киево-Печерскую лавру. В частности, митрополиту Павлу, более известному как Паша "Мерседес", объявили о подозрении. Впрочем, на этом история может не закончиться, а продолжаться дальше и дальше.

Такие события в эфире 24 Канала предположил политолог Алексей Буряченко. Он пояснил, что дальше будут делать представители УПЦ МП, которых выгнать нужно было еще 30 лет назад.

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Будут искать зацепки и прятаться за ширмой

Алексей Буряченко сказал, что влияние на УПЦ МП в Украине было давно. Речь идет о политическом и финансовом питании со стороны Москвы. Соответственно, и тогдашние правоохранительные органы не занимались влиянием "пророссийского патриархата". Впрочем, ситуация изменилась.

"Мы должны радоваться этому и с одной стороны я не понимаю, почему представители УПЦ МП не хотят выполнять законное решение, а с другой – знаю, что они будут делать дальше", – отметил политолог.

В частности, они будут искать любые юридические зацепки и использовать их как ширму, чтобы как можно дольше остаться в Лавре, считает он. За этим будет стоять препятствование работе Минкульта, комиссиям по инвентаризации, правоохранительным органам и так далее.

Я убежден, что эту пророссийскую гидру надо выгонять с украинской земли, из Лавры,

– подчеркнул спикер.

Алексей Буряченко о действиях представителей УПЦ МП: смотреть видео

Вопрос не в московском патриархате

Политолог отметил слова власти, что принудительного выселения не будет – все будет происходить и происходит в рамках закона. Те, кто хочет остаться в Лавре, могут перейти в УПЦ и продолжить службу. Впрочем, здесь вопрос не совсем в московском патриархате, отметил политолог. Главное – пророссийское влияние.

"Вопрос исключительно в пророссийском влиянии, распространению пророссийских нарративов и проведению "русского мира". На самом деле, государство не вмешивается по Конституции в деятельность каких-либо церквей каких-либо конфессий. Если вы в плане веры – вам никто не запретит. Но если вы действуете против государства и в интересах государства-агрессора, эти аспекты первоочередные и должны пресекаться", – подчеркнул Алексей Буряченко.

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