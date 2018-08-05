Представители Анджелины Джоли прокомментировали новость об увольнении адвоката

СМИ взорвались новостью: адвокат Анджелины Джоли отказалась работать с актрисой. Эту информацию прокомментировали представители знаменитости.

Как ранее сообщалось, одна из лучших адвокатов США по вопросам развода Лаура Вассер решила прекратить сотрудничество с Анджелиной Джоли. По словам инсайдеров TMZ, юрист считает поведение актрисы "бессмысленным и необоснованным", а саму Джоли – "ядовитой" в словах и действиях. Следовательно Вассер прекратила представлять звезду в суде.

Такую скандальную информацию прокомментировала пресс-секретарь Анджелины Джоли – Минди Найби. Как она рассказала People, Лаура Вассер продолжит представлять интересы актрисы во время развода с Брэдом Питтом.

Я напрямую говорила с Лаурой. История, которую рассказали в TMZ, ложная. Вассер не собирается увольняться ни сейчас, ни в будущем,

– заявила Минди Нийби.

Не обошли вниманием и информацию о том, что Анджелина Джоли начала поиски новой юридической компании. Инсайдеры, приближенные к актрисе, опровергли это.

"Кто-то неправильно истолковал привлечение сторонних экспертов. В данный момент главная проблема именно в этом. Бракоразводный процесс переходит на новую стадию", – пояснил инсайдер.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом. Однако Джоли продолжает требовать полной опеки, не считаясь с разногласиями с подростком.