Прелестная Мелания Трамп надела платье, как героиня популярного сериала: фотофакт

Жена Дональда Трампа – Мелания – в очередной раз засветила стильное платье, которое привлекло внимание всех участников мероприятия. В сети проследили, что волшебный наряд уже появлялся на телеэкранах: такой фасон платья надевала главная героиня детективного сериала "Как избежать наказания за убийство".

Первая леди США Мелания Трамп не перестает поражать эффектными выходами на светских и официальных мероприятиях. Она умело подчеркивает свои стройные формы и великолепно подбирает платья для каждого из событий.

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9 июля первая леди США приняла участие в процедуре одобрения кандидатуры американского служителя Фемиды на место в Верховном суде. На официальное мероприятие Мелания Трамп надела стильное приталенное платье от Narciso Rodriguez. Черное платье, которое имело белый геометрический рисунок, жена Президента дополнила лаковым ремнем и обувью на каблуках. Роскошная укладка волос и идеальный макияж завершили потрясающий офисный стиль Мелании.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 10 Лип 2018 р. о 2:57 PDT

Допис, поширений melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) 10 Лип 2018 р. о 2:41 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 9 Лип 2018 р. о 7:42 PDT

В сети с восторгом наблюдали за выходом первой леди в Белом доме. Пользователи Inastagram проследили, что стильный "лук" Мелания Трамп позаимствовала у актрисы Виолы Дэвис, которая появилась на телеэкранах сериала "Как избежать наказания за убийство" в таком же наряде. Стоит отметить, что обе знаменитости выглядели роскошно в платье.



Виола Дэвис в сериале "Как избежать наказания за убийство"