Первый визит в истории двусторонних отношений: Зеленский встретился с премьером Австралии

В Украину с визитом 3 июля прибыл премьер-министр Австралии Энтони Албенизи. В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским, после чего политики дали совместную пресс-конференцию.

Президент Украины поблагодарил австралийского премьера за то, что он своим приездом поддержал украинцев во время войны России против нашего народа. Это первый визит главы правительства Австралии за всю историю двусторонних отношений между странами.

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Что обсуждали Зеленский и Албенизи

Владимир Зеленский подчеркнул, что Австралия поддерживает Украину и оказывает нам важную помощь, в частности, в оборонной отрасли. Президент сообщил, что на встрече с австралийским премьером ключевыми темами обсуждений было сотрудничество стран в области безопасности и дальнейшая защита свободы.

Кроме того, политики обсудили спровоцированный Россией глобальный продовольственный кризис, экономические вызовы и необходимость усиления макрофинансовой поддержки Украины.

Ценим готовность Австралии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Спасибо за визит и содержательные переговоры,

– подытожил Зеленский.

Напомним, что накануне встречи с Зеленским глава австралийского правительства посетил Бучу и Ирпень. Политик был поражен от увиденного – разрушенных гражданских домов, следов мин и уничтоженного аэропорта "Антонова".

Добавим, что ранее Австралия ввела санкции против российских депутатов и приспешники Кремля на Донбассе, российских пропагандистов и чиновников, в частности Ильи Кивы. Кроме того, ограничения коснулись российских компаний.

Еще в апреле Украина получила 20 австралийских бронетранспортеров Bushmaster и военную помощь на общую сумму более 20 миллионов долларов.

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