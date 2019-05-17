Премьерство и победа "Самопомочи" на выборах: Садовой обозначил следующую цель

Лидер "Самопомочи" и городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что должность для него никогда не была приоритетом. А, что касается следующей цели, то он хочет привести свою политсилу к победе на парламентских выборах и сформировать большинство. Кроме того, политик заявил, что готов работать премьер-министром.

Как отметил глава "Самопомочи" Андрей Садовой в эфире телеканала "1+1", для него всегда было важно делать дело и делать его каждый день.

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Моя следующая цель – привести "Самопомочь" к победе и сформировать большинство в украинском парламенте. И я готов работать премьером. Точка. И так будет... Потому что я гораздо больше принесу пользы и для Киева, и для Харькова, и для Одессы, и для моего родного Львова,

– заявил он.

Как пояснил политик, сегодня в разных украинских городах наблюдается диспропорция и разочарование, поэтому он хочет изменить страну к лучшему.

"И я определенным образом сожалению депутатам Верховной Рады, потому что они могли бы работать больше, но они этого не делают. Что касается меня, то меня интересует, чтобы люди в нашем государстве гордились своей страной, чтобы мы достойно жили и были людьми. Сегодня бедность является доминирующим фактором, объединившим в Украине всех, поскольку можно наблюдать маленький процент мегабагатих и остальных, что являются бедными. Ведь украинцы имеют все для достойной жизни, но последнему мешает действующая власть, которая издевается над всеми. У нас власть – втрое хуже, чем сами люди, которые эту власть выбирают, потому что часто ими просто манипулируют", – подчеркнул Андрей Садовой.

Что касается переговоров с будущим президентом Зеленским и его командой о премьерстве, по словам Садового, такого не было.

Садовой в "95 Квартал" на тайные переговоры не ходил и никогда не пойдет. Точка. Садовой готов работать с новоизбранным президентом в рамках действующего законодательства: я убежден, когда Зеленский приступит к исполнению своих обязанностей, будет рабочая встреча фракции с президентом. Так должно быть, это по-государственному. Я ему честно после выборов позвонил и поздравил,

– добавил он.

Городской голова Львова прокомментировал также ситуацию, когда действующий президент Петр Порошенко предлагал ему возглавить Кабмин, но он отказался.

"Знаете, когда президент тебе говорит, давай друг, иди поработай премьер-министром, но ты не имеешь влияния на парламент, то какой ты – на самом деле никакой не премьер-министр, а помпка от велосипеда. Нормальным премьер-министром является тот, кто опирается на большинство в парламенте и есть коалиция – утром приняли закон, а вечером вводим жизнь. Т о есть, принять должность премьер-министра от парламента и работать в синергии – да, это круто, это полезно. Но просто быть свадебным генералом, когда тобой машут налево и направо, – тогда ничего не сделаешь ", – акцентировал Садовой.

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В подтверждение своих слов он привел тот факт, что сегодня парламентом руководит лишь 5-6 человек, а "депутаты только приходят, и им дают указания, как и где голосовать".

Андрей Садовой уже ранее заявлял о готовности быть премьером. Впервые это прозвучало, когда в конце марта ему возглавить Кабмин предлагал Анатолий Гриценко в случае своей победы на выборах. До этого Садовой подчеркивал, что больше не будет баллотироваться на должность городского головы Львова.

Уже после голосования лидер "Самопомочи" отмечал, что намерен побороться за премьерский пост и готов возглавить список "Объединение" Самопомочь" на предстоящих парламентских выборах. Впоследствии политик рассказал, что может возглавить правительство при президенте Зеленском , но это произойдет только тогда, когда его кандидатуру поддержит парламент.

Работать я готов. Но готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать многое. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы,

– сказал Садовой.

Что говорят у Зеленского о будущих должностях. Перед вторым туром выборов президента бывший шоумен представил свою команду, правда в то же время отметил, что эти люди войдут в его администрации и могут возглавить важные государственные должности, однако, кто и кем будет, не сказал. Впоследствии представители Зеленского сообщили, что сейчас идет формирование команды политика, а о первых назначениях станет известно, когда новый президент будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако это касается в основном силового сектора.

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О вероятной отставке правительства после инаугурации избранного президента в команде политика сказали, что вопрос министров – это прерогатива парламента и главы правительства. По их словам, у президента рычагов влияния на этот процесс не слишком много, поэтому пока будут работать действующая коалиция и действующий состав Кабинета министров.

Что известно о парламентских выборах 2019 года?Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.





​Какие данные последних соцопросов относительно парламентских выборов: инфографика 24 канала