Что может быть лучше, чем предзимняя атмосфера на телеэкранах в компании самых близких друзей и родных? Конечно, разве что сезонные сладости, новогодние украшения и волшебные фильмы. Хотя до Нового года осталось целых 2 месяца, будущий премьерный месяц поражает своими атмосферными кинолентами!

Осень как никогда порадовала своим теплом, из-за чего меньше всего хотелось покинуть солнечную улицу и пойти в темный кинозал со своими друзьями. Но не ленитесь приобрести хотя бы один билет на фильм, поскольку ноябрь богатый на громкие кинопремьеры не меньше, чем предыдущие месяцы.

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Именно в последний месяц осени едва ли не сильнее всего ощущается атмосфера грядущего Нового года и рождественских праздников. Суета в магазинах и кафешках, декорирование витрин и появление уже новой и уютной коллекции одежды на прилавках. Но ничто нас так не возвращает в детство и другие приятные воспоминания, как просмотр атмосферных кинолент с какао или чаем в руках.

Усаживайтесь удобнее и не медлите с походом в кинотеатры на лучшие фильмы ноября!

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Биографический фильм-мюзикл впервые в мире был представлен еще 23 октября, однако украинские зрители смогут его увидеть 1 ноября. Изначально режиссером премьерной ленты был Брайан Сингер, который известен по своим лентами "Люди Икс" и "Операция Валькирия", но в конца 2017 года года его уволили из-за конфликтов с актерами. Поэтому режиссером ленты стал Декстер Флетчер.

"Богемская рапсодия": официальный кадр из фильма

Кинокартина студии 20th Century Fox рассказывает о жизни и творчестве легендарной бритнськой группы Queen с начала её основания и до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. В частности, создатели фильма сделали большой акцент на личном росте знаменитого фронтмена группы Фредди Меркьюри. Взлеты и падения музыкантов, создание величайших хитов музыкальной индустрии, вероятный распад ансамбля и громкое воссоединение в последние годы жизни смертельно больного Меркьюри – все это и многое другое вы увидите в долгожданном фильме. Название фильма взята из известного одноименного хита группы, который музыканты написали осенью 1975 года.

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Главную роль исполнил известный американский актер египетского происхождения Рами Малек. После выхода первого тизера фильма в июле 2018 года, кинокритики и зрители просто завопили от удовольствия, поскольку актер очень удачно "влился" в амплуа Меркьюри. Среди его предыдущих лент наибольшую славу он получил благодаря роли хакера Элиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот". Что касается других актеров, то в роли барабанщика Роджера Тейлора снялся Бен Харди ( "Люди Икс: Апокалипсис"), в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим Ли, а в роли басиста Джона Дикона – Джозеф Маццелло.

"Богемская рапсодия": смотреть трейлер фильма онлайн

"Оверлорд" (Overlord)

Военный боевик с элементами ужасов отметился мировой премьерой еще 22 сентября, однако в Украине впервые его покажут 8 ноября. Если вы не боитесь окунуться в мир Второй мировой войны, где царит мрак и отсутствие гуманности, то этот фильм для вас.

События фильма, режиссером которого стал Джулиус Эйвери, разворачиваются перед высадкой союзников в Нормандии. Чтобы операция прошла удачно, два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить там радиобашню. Однако американцы натыкаются на секретные лаборатории, где враги–военные проводят над людьми ужасные паранормальные эксперименты. Но опыты вышли из-под контроля, и союзникам пришлось бороться не только с немецкими врагами, но и с людьми со сверхспособностями.



"Оверлорд": официальный кадр из фильма

Главные роли в фильме исполнили Уайатт Расселл, Джон Магаро, Пилу Асбек, Боким Вудбин, Матильда Олливье и другие. Стоит добавить, что фантастический боевик "Оверлорд", который обозначается в кинотеатрах пометкой 18+, был задуман Джей Джей Абрамсом (7 эпизод "Звездных войн", "Стартрек", "Миссия невыполнима"), который в конечном итоге и стал продюсером фильма. Студия Paramount приобрела этот фильм еще в 2007 году, но только в мае 2017 года начала съемочный процесс.

"Оверлорд": смотреть трейлер фильма онлайн

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Одна из самых ожидаемых кинолент 2018 года вышла телеэкраны в ноябре этого года! Мировая премьера фильма состоится 8 ноября, однако "поттероманы" смогут ее увидеть уже 15 ноября. Сиквел "Фантастические твари и где они обитают" (2016) покажет продолжение истории известного британского магозоолога Ньюта Скамандер, а также его друзей из первой ленты Якоба Ковальски, Порпентины и Квин Гольдштейн.



"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда": официальный кадр из фильма

События нового фильма разворачиваются в Париже в 1927 году, где зловещий волшебник и враг магического мира Геллерт Гриндельвальд убегает из-под стражи и начинает собирать тех, кто считает волшебников выше всех немагических существ. На помощь приходит всем известный, но еще совсем молодой директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор, который ранее был с Гриндельвальдом хорошими друзьями. Но могучему волшебнику трудно справиться с силой врага, из-за чего он зовет на помощь своего любимого бывшего ученика Ньюта Скамандера и его друзей.

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Главные роли в фильме исполнили Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп и другие. Режиссером приключенческого семейного фэнтези стал Дэвид Йейтс, который занимался съемками целой Вселенной "Гарри Поттера". Кинокартина, созданная на серии романов Джоан Роулинг, которая также стала сценаристом фильма, покажет становления магического мира еще задолго до рождения самого маленького волшебника Гарри Поттера. Пока известно, что на экраны выйдет как минимум трилогия "Фантастических тварей", но в 2016 году говорили даже о целых 5 частях.

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда": смотреть трейлер фильма онлайн

"Суспирия" (Suspiria)

Детективный фэнтезийный фильм с элементами ужаса впервые был показан еще на Венецианском кинофестивале 1 сентября, однако в украинских кинотеатрах его можно увидеть только с 22 ноября. Режиссерская лента оскароносного Луки Гуаданьино покажет, как за стенами балетной немецкой школы происходят мистические вещи.

Сюжет фильма "Суспирия" рассказывает о девушке Сюзи, которая в 1977 году приезжает из США в Берлин, чтобы учиться танцевальному мастерству в балетном заведении. Сначала девушка увлечена воспитанием и жизнью внутри школы, но она каждый раз слышит странные истории об издевательствах наставниц над ее сверстницами. Подруга Сюзи, которая живет в учебном заведении длительное время, делится своими подозрениями о настоящем шабаше ведьм внутри школы. Девушки пытаются разгадать ужасную тайну, которую за семью замками скрывает строгая воспитательница школы.

"Суспирия": официальный кадр из фильма

Главной героиней фильма стала звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон, а также в ленте сыграла знаменитая Тильда Суинтон. Стоит добавить, что "Суспирия" стала римейком одноименного фильма 1977 года, в силу чего режиссер решил перенести события фильма в год его выхода на экраны. В оригинальном фильме главную роль исполняла Джессика Харпер.

"Суспирия": смотреть трейлер фильма онлайн

"Король Данило" (King Daniel)

В день выхода предыдущей американо-итальянской ленты, на украинских экранах появится и отечественная картина режиссера Тараса Химича "Король Данило". 22 ноября кинотеатры соберут сторонников украинского кинематографа, для просмотра истории о легендарном князя Данииле и его брате Васильке.

"Король Данило": официальный кадр из фильма

События исторического боевика разворачиваются в далеком 1238 году, когда братья Даниил и Василько нападают на пограничный замок тайного ордена, где они берут магистра в плен. Василько уговаривает пленного князя стать его союзником в борьбе с могущественным врагом с Востока.

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Сначала главную роль в фильме должен был исполнить актер Александр Алексеев, но впоследствии его заменили на Сергея Ярмошенко. Роль брата Василька выполнил Юрий Выхованец, а также в ленте сыграли Ренат Хайрулин, Олег Сикиринский, Виктор Лафарович и другие. Съемки украинского фильма проходили на Прикарпатье и Львовщине, а масштабные декорации, которые удалось построить, воссоздадут средневековый город Холм. Предварительно было договорено, что декорации не будут разрушать, а отдадут для преобразования их в музей. Деньги для съемок фильма были собраны на краудфандинговой платформе Na-Starte и общая смета ленты составил 4 миллиона гривен.

"Король Данило": смотреть трейлер фильма онлайн

"Робин Гуд" (Robin Hood)

Приключенчиский американский боевик расскажет увлекательную историю о крестоносце Робине Гуде, который уже можно будет увидеть на мировых экранах 21 ноября, а в Украине – 29 ноября. Режиссером новой ленты стал Отто Баферст. Экранизация истории о герое английских баллад уже не впервые выходит на экраны кинематографа, однако создатели фильма из компании Lionsgate пытались подать новый взгляд на всем известный сюжет.

События фильма разворачиваются в средневековой Англии, где смелый воин-крестоносец Робин из Локсли и его мавританский друг Маленький Джон готовят восстание против представителей королевской семьи. Долгие годы английская монархия портила жизнь своим подданным, поэтому они решили положить конец всем издевательствам от аристократов.



"Робин Гуд": официальный кадр из фильма

О знаменитом мистере Робине Гуде написано 19 книг и создано сотни различных отдельных легенд. Робин Гуда изучали в школе, с ним создавали детские раскраски, о нем снимали десятки фильмов и мультсериалов, а его именем часто характеризуют людей, которые делают добро без всякой выгоды. Однако о современной экранизации заговорили еще в 2015 году и главным героем был выбран всем известного актера из фильмов "Kingsman" Тэрон Эджертон. Также в фильме приняли участие такие актеры как Джейми Дорнан, Пол Андерсон, Джейми Фокс и многие другие. Съемки начались в феврале 2017 года и проходили в разных городах Хорватии, Франции и Венгрии.

"Робин Гуд": смотреть трейлер фильма онлайн

Фото: IMDb