Президент Зеленский почтил память погибших за Украину

В День защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за страну. Президент возложил цветы к Стене памяти.

Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили 14 октября в Офисе Президента Украины.

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Зеленский почтил погибших за Украину

По случаю Дня защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших за Украину, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве,

– говорится в сообщении.

Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. В частности средства разведки, правления и связи, ударные и огневые средства:

ракетный комплекс "Нептун";

противотанковый ракетный комплекс "Стугна";

многоцелевую роботизированную платформу Agema;

многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М;

беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2;

ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП

Кстати, 14 октября у Владимира Зеленского появится новая советница – Алена Вербицкая. Также она будет уполномоченной главы государства по вопросам обеспечения прав защитников. По сей день Алена Вербицкая является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.



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14 октября Владимир Зеленский в своем поздравлении поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.

Также президент поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.

В Украине 14 октября также отмечают 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии. Именно поэтому во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.

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