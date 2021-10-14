Президент Зеленский почтил память погибших за Украину
Источник:Офис Президента
В День защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за страну. Президент возложил цветы к Стене памяти.
Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили 14 октября в Офисе Президента Украины.
К теме Зеленский поручил полностью выплатить задолженность украинским военным
Зеленский почтил погибших за Украину
По случаю Дня защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших за Украину, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве,
– говорится в сообщении.
Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.
Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. В частности средства разведки, правления и связи, ударные и огневые средства:
- ракетный комплекс "Нептун";
- противотанковый ракетный комплекс "Стугна";
- многоцелевую роботизированную платформу Agema;
- многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М;
- беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2;
- ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.
Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП
Кстати, 14 октября у Владимира Зеленского появится новая советница – Алена Вербицкая. Также она будет уполномоченной главы государства по вопросам обеспечения прав защитников. По сей день Алена Вербицкая является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним вас. Слава Украине! Героям Слава!
Последние новости о Дне защитников и защитниц в Украине
- 14 октября Владимир Зеленский в своем поздравлении поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.
- Также президент поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.
- В Украине 14 октября также отмечают 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии. Именно поэтому во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.
- Читайте истории 8 лет войны, что ожили в текстах 24 канала в проекте "Цена мирного неба" по ссылке.