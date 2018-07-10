14:08
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Президент ФФУ пришел в Верховную раду в форме сборной Хорватии и сделал громкое заявление

244 Читати новину українською
Андрей Павелко пришел в ВР в футболке сборной Хорватии
Андрей Павелко пришел в ВР в футболке сборной Хорватии / facebook.com/volodymyr.ariev

Президент ФФУ, а также народный депутат Верховной Рады Андрей Павелко пришел в парламент в футболке сборной Хорватии.

Тем самым, функционер поддержал хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые посвятили Украине победу в матче против России. Павелко заявил, что украинская федерация готова выплатить штраф за Вукоевича, а также пообещал, что поможет Огнену с трудоустройством в Украине

"Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава! Я - заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Мы предоставим ему юридическую помощь в случае чего", –сказал президент ФФУ в эфире 112 Украина.

Примечательно, что функционер надел футболку Ракитича, а не Домагоя Виды.

"Почему футболка Ракитича, а не Веды? Ракитич забил победный гол в ворота России, это символично", – заявил Павелко.

Уже третий день подряд футбольный мир обсуждает фразу "Слава Украине!", сказанную защитником сборной Хорватии Домагоем Видой после победы над сборной России.

Теги: Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1179
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
216
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Путин может уйти с Донбасса при одном условии, – политолог
 28 мая , 17:14
В России цинично ответили Украине относительно Крымского моста
 16 мая , 09:44
В Киеве жестоко наказали крымчанина, который изуродовал памятник Небесной сотни (фото 18+)
 5 февраля , 23:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук