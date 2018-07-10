Президент ФФУ пришел в Верховную раду в форме сборной Хорватии и сделал громкое заявление

Президент ФФУ, а также народный депутат Верховной Рады Андрей Павелко пришел в парламент в футболке сборной Хорватии.

Тем самым, функционер поддержал хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которые посвятили Украине победу в матче против России. Павелко заявил, что украинская федерация готова выплатить штраф за Вукоевича, а также пообещал, что поможет Огнену с трудоустройством в Украине

"Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава! Я - заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Мы предоставим ему юридическую помощь в случае чего", –сказал президент ФФУ в эфире 112 Украина.

Примечательно, что функционер надел футболку Ракитича, а не Домагоя Виды.

"Почему футболка Ракитича, а не Веды? Ракитич забил победный гол в ворота России, это символично", – заявил Павелко.

Уже третий день подряд футбольный мир обсуждает фразу "Слава Украине!", сказанную защитником сборной Хорватии Домагоем Видой после победы над сборной России.