Президент Паралимпийского комитета пояснил, в чем секрет успеха украинской сборной

Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что успеху украинской паралимпийской сборной поражается весь мир. И это стало возможно благодаря слаженной работе всей команды.

Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

"Любое дело делается людьми и командой, которая включена в эту работу. И мы начали делать все возможное, исходя из собственных ресурсов. Это произошло 25 лет назад и начали с 44 места в общем рейтинге. И мы работали каждый год, чтобы улучшить этот результат. Завоевание медалей — это очень сложная работа. И показали украинскому зрителю, какой это спорт", — рассказал президент Паралимпийского комитета.

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Он также отметил, что успех украинской паралимпийской сборной вызвал удивление международных экспертов.

И нашему успеху все удивляются, особенно за рубежом. Международные специалисты понимают, что такое выигрывать в большом спорте незрячим, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Поэтому на сегодняшний день Украина удивляет весь мир. И все же основная причина нашего успеха – это команда. Мы делаем чрезвычайные вещи по администрированию, по менеджменту. Прошлым летом была Дефлимпиада и мы там заняли 2 место в общем зачете,

– добавил Сушкевич.

Он также отметил, что чрезвычайно большим фактором для успеха украинских парлимпийцив является то, что менеджмент комитета смог работать с государственными институтами.

Украинская паралимпийская сборная завоевала 22 медали, заняла 6 место в командном зачете, завоевав 7 золотых медалей, 7 серебряных и 8 бронзовых.