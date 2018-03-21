17:49
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Президент Паралимпийского комитета пояснил, в чем секрет успеха украинской сборной

58 Читати новину українською
Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич
Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич / naiu.org.ua

Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что успеху украинской паралимпийской сборной поражается весь мир. И это стало возможно благодаря слаженной работе всей команды.

Об этом он сообщил в эфире 24 Канала.

"Любое дело делается людьми и командой, которая включена в эту работу. И мы начали делать все возможное, исходя из собственных ресурсов. Это произошло 25 лет назад и начали с 44 места в общем рейтинге. И мы работали каждый год, чтобы улучшить этот результат. Завоевание медалей — это очень сложная работа. И показали украинскому зрителю, какой это спорт", — рассказал президент Паралимпийского комитета.

Читайте также: Сушкевич о возмутительных фактах относительно участия России на Паралимпиаде-2018

Он также отметил, что успех украинской паралимпийской сборной вызвал удивление международных экспертов.

И нашему успеху все удивляются, особенно за рубежом. Международные специалисты понимают, что такое выигрывать в большом спорте незрячим, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Поэтому на сегодняшний день Украина удивляет весь мир. И все же основная причина нашего успеха – это команда. Мы делаем чрезвычайные вещи по администрированию, по менеджменту. Прошлым летом была Дефлимпиада и мы там заняли 2 место в общем зачете,
– добавил Сушкевич.

Он также отметил, что чрезвычайно большим фактором для успеха украинских парлимпийцив является то, что менеджмент комитета смог работать с государственными институтами.

Украинская паралимпийская сборная завоевала 22 медали, заняла 6 место в командном зачете, завоевав 7 золотых медалей, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Теги: Новости Украины Новости спорта Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рівні
сегодня, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 356
Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
сегодня, 16:00 Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
129
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сегодня, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2063
Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
сегодня, 15:50 Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
550
Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
сегодня, 13:30 Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
1143
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Убийство Ноздровской: Порошенко впервые прокомментировал расследование дела
 9 января , 18:40
Андрухович о языковом вопросе в Украине: физическое насилие происходит всегда над украиноязычным
 19 января , 00:29
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук