При каких условиях россия может преуспеть на Донбассе: объяснение экс-работника СБУ
По данным британской разведки, россияне сосредоточились на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они могут попытаться прорвать оборону ВСУ.
Оккупанты могут иметь успех на Востоке только при условии, что снимут часть войск с Херсонского направления. Об этом 24 каналу сказал Иван Ступак.
Достойно внимания Факт, что мы наступаем, хоть и медленно, а россияне отступают – это уже победа, – Ступак
Но они моментально потеряют херсонский фронт – он рухнет. Развалится гораздо быстрее, чем если бы это было к моменту оттягивания войск,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Если захватчики хотят пробить нашу оборону на определенном участке фронта, объясняет Ступак, им нужно забрать войска из другого. Это неизбежно приведет к потере отдельных позиций.
Нужно обеспечить логистику
По словам Ступака, выигрывает тот, кто больше подготовлен. Определяющими являются два фактора:
- оперативная переброска войск, а также – незаметная для врага;
- обеспечение войска всем необходимым – водой, пищей, медикаментами, боекомплектом, топливом и т.д.
Тот, кто первый обеспечит быстрый переброс войск и быстрое обеспечение их всем вышеперечисленным – тот будет чемпионом,
– подчеркнул Ступак.
Россияне могут имитировать наступление на отдельных участках
Предполагают, что оккупанты могут попытаться пойти на Запорожье. "Пошли на Запорожье, дошли до Запорожья и взяли Запорожье – это три разных истории. Есть такая военная хитрость – ложные направления удара, чтобы отвлечь внимание противника. Этого никто не отменял", – сказал Иван Ступак.
Да, россияне действительно могут имитировать наступление на отдельных участках, например, на Запорожье. Цель – заставить ВСУ забрать свои войска из Херсонского направления и бросить в Запорожье.
Потери врага: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 5 сентября украинские воины уничтожили 49 800 оккупантов. За минувшие сутки удалось уничтожить еще 300 военных государства-агрессора.
- Наши защитники активно уничтожают не только личный состав врага, но и его технику. Так, на Юге Воздушные силы сбили ракету и два беспилотника врага.
- Жители Новой Каховки снова сообщают о взрывах. По предварительной информации, под атакой оказался мост через ГЭС.
- Украинские военные продолжают поражать эффективным применением беспилотников "Байрактар". Им удалось уничтожить 2 тактических зенитных ракетных комплекса "Тор-М1" оккупантов.
- За последние сутки морские пехотинцы отправили на металлолом ряд вражеской техники. Известно об уничтожении штурмовика Су-25, 4 танков и склада с боекомплектом.
- В ОК "Юг" рассказали, что ПВО врага – под огневым поражением ВСУ. Она не способна эффективно противодействовать.
Контрнаступление на нескольких направлениях, россияне могут потерять Херсон, в Крыму готовятся: смотрите видео